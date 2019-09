Diego Lainez no baja los brazos por estar en Tokio 2020

Diego Lainez comprende que nada se le va a regalar por el hecho de jugar en Europa, pero tiene su objetivo claro: llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"No voy a bajar los brazos, haré todo por tener minutos y jugar, trabajaré para estar en Tokio", advirtió el joven atacante del Real Betis.

Sin embargo, Lainez no ha gozado más de 15 minutos de juego en la presente campaña de liga española, situación que ya hizo eco en la selección mexicana que dirigir Jaime Lozano, para la justa veraniega.

"Lo que quiero es jugar, tengo que trabajar para eso, para cuando me llegue la oportunidad no soltarla. Respeto mucho a los compañeros y si me quiero ganar un puesto tengo que seguir trabajando como hasta ahora", dijo en charla con Canal Sur.

Aunque hay cuestionamientos sobre la elección de irse al cuadro andaluz, el mexicano remató que "Betis es un equipo grande, al venir sabía que el nivel era más alto. Pero eso nos ayuda a todos y para que la plantilla tenga tanta calidad".