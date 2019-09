Cineasta Jordan Peele recibirá el premio BAFTA

El director Jordan Peele, cuyas películas Us y Get out crearon un nuevo género de terror con conciencia social, será honrado durante los Premios Britannia en Los Ángeles, California, el mayor encuentro de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA) fuera del Reino Unido.

El también comediante y actor, quien el año pasado ganó el Oscar por Mejor Guion por Get out, recibirá el galardón Britannia “John Schlesinger” a la Excelencia en la Dirección durante la ceremonia que se llevará a cabo el 25 de octubre. “Jordan Peele se ha ganado el éxito sin precedente y una aclamación crítica a través del trabajo que supera los límites y arroja luz sobre historias de relevancia social importante", indicó la directora ejecutiva del BAFTA Los Ángeles, Chantal Rickards. En ese sentido, destacó que las historias imaginativas y el reparto inclusivo en el trabajo cinematográfico de Peele, así como su “estilo audaz que evoca el espíritu de independencia, integridad y compromiso con la excelencia de John Schlesinger. Nos honra celebrar los talentos de Jordan en la ceremonia de este año". Peele se unirá a la creadora de Crashing y Fleabag, Phoebe Waller-Bridge, quien será nombrada Artista Británica del Año; así como a Jane Fonda, que recibirá el Premio "Stanley Kubrick” a la Excelencia en el Cine. Así como a Jackie Chan, quien será honrado con el galardón “Albert R. Broccoli” por su Contribución Mundial a Entretenimiento, y Steve Coogan recibirá la distinción “Charles Chaplin” a la Excelencia en Comedia.