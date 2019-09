Niegan aprobación de Consejo del Simas en alza de tarifas

Como una situación "muy grave" calificó la síndica de vigilancia en el cabildo de Torreón, Dulce Pereda, el que no se cuente con una aprobación previa del Consejo del Simas para el alza de las tarifas de cara a 2020, toda vez que ya se votó por mayoría el asunto en Comisión de Hacienda.

Pereda se refirió a las declaraciones del regidor y presidente de la Comisión del Agua, Esteban Soto, quien el martes afirmó que el acuerdo sobre las tarifas había sido votado y aprobado por sus consejeros.

"Ellos mismos caen en sus mentiras, es quererle ver la cara a la ciudadanía, es tan sencillo como que expongan bien sus motivos y que justifiquen la propuesta, pero en lugar de eso hacen un montaje... Qué nos digan dónde está el acta firmada, no la tienen, tan no la tienen que mañana jueves van a tener reunión extraordinaria del consejo, para que ahora sí se vote el punto, no se vale".

La síndica además negó que se estén oponiendo a la medida de aumento en las tarifas por temas de "politiquería", dijo que se trata de una situación de "apego a la Ley Estatal de Aguas", misma que "en ningún momento establece tarifas diferenciadas en el cobro doméstico, van a causar que los ciudadanos se amparen y se haga un problema mayor".

Por su parte, el regidor y también consejero del Simas, Alfredo Mafud, negó que la propuesta de alza en las tarifas se haya aprobado previamente, además de que en lugar de aumento en las tarifas se deberían de privilegiar "estrategias más eficientes" de recaudación para morosos, irregulares y de ordenamiento en general.