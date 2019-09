Dakota Johnson haría más cintas como 50 sombras de Grey

Dakota Johnson, actriz que interpretó al personaje literario "Anastasia Steele" en la cinta 50 sombras de Grey, expresó su deseo por seguir aprendiendo del cine y montarse en una escena para hacer de todo,

La estadounidense expresó recientemente para The Wrap que estaría dispuesta a hacer un papel similar al de la cinta erótica con la que se lanzó al estrellato, expresión contraria a la muchos otros famosos que tratan de olvidarse de su protagónico de reconocidas franquicias.

"Si hay un proyecto o película que tiene trama similar, no sé si eso volvería a suceder, no me negaría. Quiero hacer de todo y quiero aprender. Aprendo mucho, no importa el proyecto, Siento que no tengo idea de lo que estoy haciendo cada vez estoy trabajando. Es justo lo que amo, y espero poder seguir haciéndolo, porque tengo mucha suerte", detalló para dicho medio.