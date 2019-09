Alejandra Guzmán da detalles de su relación con Christian Estrada

Alejandra Guzmán rompió el silencio y habló sobre la situación que atraviesa con su hija Frida Sofía, de la cual se ha mantenido distanciada.

Meses atrás, la hija de la rockera acusó a la cantante de haberse involucrado con su ex pareja. Sin embargo, Alejandra ha desmentido lo dicho por Frida en una entrevista para la cadena Telemundo.

Guzman le confesó al periodista Rodner Figueroa, que en ningún momento tuvo alguna relación con Christian Estrada, ex de Frida, e incluso declaró no estar de acuerdo en cómo él ha manejado la información a los medios.

“Me pidió ayuda para ayudar a Frida, que eso se me hizo muy noble, pero ya no me gustó la manera en la que ha expuesto todo, toda su intimidad, porque eso no le interesa a nadie más que a ellos, dos. Yo te pongo la mano en el fuego, yo te juro por mi madre, mi padre y mi hija, que no lo hago, eso es totalmente falso”.

“Yo no tengo nada de qué arrepentirme”, aseguró la cantante.

“Tratar de explicar que como madre igual tuve mis errores, pero es la madre que le tocó y no hay nada que no se pueda perdonar. Yo la entiendo porque yo también fui rebelde, yo también le dije a mi mamá “Bye mamá”, pero en ese momento no había redes, en ese momento no se metía todo el mundo a juzgar y a dar un comentario”, dijo la cantante con lágrimas en los ojos.