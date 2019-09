Lis Vega desborda sensualidad con video

Lis Vega vuelve a sorprender a sus seguidores de Instagram al compartir un video donde deja al descubierto su derrière.

La cubana dejó impactados a sus admiradores por un video en donde se le ve posando frente a un espejo de una clínica mientras se graba. En las imágenes, Vega presume los resultados de su masaje linfático, procedimiento que ayuda a eliminar las toxinas del organismo.

Al pie de la publicación, Lis compartió “Uno de mis lugares favoritos, todo #masajelinfatico para quitar toxinas, no todo es para tener buena figura, también hay que cuidarse el organismo y este tratamiento es lo mejor”.

El clip ya cuenta con 19 mil reproducciones y cientos de comentarios donde alaban su figura.

Vega está orgullosa de su cuerpo y no teme mostrarlo. Así lo dejó claro en otra publicación en la que aparece luciendo un ajustado conjunto rojo.

La actriz acompañó el post con un mensaje en la que señaló que no se avergüenza de enseñar sus curvas.

“Si me da vergüenza, no, vergüenza es, robar, hablar mal de los demás, matar, ir por la vida ofendiendo a los demás, estafar , lastimar, señalar, humillar, sentirme libre de cuerpo, mente y espíritu, me libera de cualquier cosa que me pueda lastimar, sin miedos, mujer, sensible, hija, amiga, todo menos vergüenza de ser y estar”.