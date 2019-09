Rechaza AMLO propuesta de diputado para su reelección

Luego de que un diputado local en Tabasco planteó reformar la Constitución para que el presidente Andrés Manuel López Obrador gobierne seis años más, el jefe del Ejecutivo federal indicó que no tiene esa intención y por eso se aplica “para hacer las cosas bien” en su periodo.

“Ya hasta firmé” un compromiso de no reelección, ante notario público, mencionó López Obrador al ser cuestionado en su conferencia de prensa sobre la propuesta del diputado de Morena, Charlie Valentino, y refrendó que él es maderista y cree en el principio de no reelección.

“No me voy a reelegir, es un asunto de principios que es lo que estimo más importantes en mi vida, no soy un ambicioso vulgar, estoy cumpliendo, lo que quiero es entregar el gobierno, si así lo decide el pueblo, en 2014”, expresó el mandatario federal.

Tras señalar que “me estoy aplicando a fondo, para hacer las cosas bien en mi periodo, no tengo esa intención (de reelegirse)”, indicó que también actúa de manera precavida para que en caso de que regresen los que se fueron no den dar marcha atrás a lo que va a quedar establecido, "va a ser muy difícil dar marcha atrás a la transformación y si no regresan, mejor”.

La víspera, en la tribuna del Congreso estatal, el diputado Charlie Valentino expresó: “Sufragio efectivo sí reelección, porque queremos a Andrés Manuel López Obrador seis años más en la Presidencia de la República”, y planteó reformar el artículo 83 constitucional para que el presidente López Obrador pueda buscar su reelección.