Buscan abandonar Convenio Fiscal

José Rosas Aispuro Torres, abrió ayer la posibilidad de plantear a otros gobernadores la opción de salir el Convenio de Coordinación Fiscal, ante la falta de respaldo por parte de la Federación.

El Gobernador de Durango mencionó que una medida de esta naturaleza, implica que los impuestos que se recaudan en la entidad se queden y ya no sean entregados a la Federación.

Expuso que, en lo general, el proyecto de presupuesto que corresponde a Durango, contempla una reducción del 3.2 por ciento al presupuesto estimado.

En Participaciones y Aportaciones, rubros con cobertura para Estado y Municipios, la reducción es de más del 2 por ciento.

Son menos recursos para Durango, de los que se tienen en este 2019, que ya de por sí son insuficientes.

Puso como ejemplo que en el caso de carreteras, este año se cuentan con mil 600 millones de pesos, mientras que para 2020 se tienen proyectados mil 100 mdp y, aunque se buscan 300 mdp adicionales, la cifra no se podrá igualar. Ante tales circunstancias, hizo el llamado a los diputados federales y senadores a cerrar filas y cumplirle a Durango.

"Tenemos la responsabilidad de asumir la parte que nos corresponde a cada quien y yo tengo una gran confianza en que los legisladores federales nos ayudarán para que este presupuesto se modifique de manera favorable para el estado", dijo.

Refirió que el estado de Durango es el cuarto estado más maltratado por parte del Gobierno federal, lo cual puede comprobarse mediante los números.

Señaló que solamente en Participaciones, recibirán entre 500 y 800 millones de pesos menos que en este 2018, de quedarse el presupuesto como se propone.

En plena sequía, el presupuesto para el campo en la entidad cae de más de 600 mdp a 54 mdp, lo que deja ver una gran insensibilidad para Durango, cuando se vive una crisis por la ausencia de lluvias.

"He platicado con el presidente y he demostrado ser institucionalizado y tener voluntad para colaborar, pero lamentablemente el trato que no están dando no corresponde a lo que merecemos los duranguenses", arguyó.

Siguió: "creo que si estas decisiones siguen así, con toda responsabilidad voy a plantear a mis compañeros gobernadores, que si la Federación no nos quiere, salgamos del Pacto de Coordinación Fiscal".

Consideró que en el estado de Durango, de una u otra forma podría hacerse algo para poder salir adelante, una vez fuera de dicho esquema.