'Nada halagadoras', cifras de Paquete Económico 2020, dice Riquelme

Como nada "halagadoras" calificó el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, las cifras del paquete económico para 2020 que recientemente entregó la Secretaría de Hacienda al Congreso federal.

El mandatario señaló que se trata de una cantidad de recursos que no superan las expectativas en relación a lo que le corresponde al estado de Coahuila, aunque admitió que es parte de una nueva realidad en la que se tendrán que adecuar esfuerzos para "rescatar" la mayor cantidad de beneficios de toda clase para la entidad y sus habitantes.

"Lo que sí vamos a buscar es que, incluyendo donde tengamos poco recurso asignado a Coahuila, pues que sean las prioridades de nuestro estado, no que tomen las decisiones desde allá. ¿Qué buscamos? Pues la liberación del Ramo 23, lo que era el Fondo Metropolitano, ahorita estamos en bolsas concursables, esperamos que sean liberadas ya pronto, ya hicimos lo que nos tocaba hacer, ya capturamos en el sistema, esperamos el registro de muchas obras de las ustedes conocen aquí en La Laguna, para que, bueno, pues con esas nuevas reglas de operación nos pueda tocar para esas cuatro zonas metropolitanas que tenemos".

Riquelme Solís recordó que las zonas metropolitanas en Coahuila son: La Laguna, Monclova-Frontera, Piedras Negras-Nava y Saltillo-Ramos Arizpe, para las que se anteriormente se asignaban alrededor de 400 millones de pesos.

Respecto a los recursos en general que esperan en 2020, señaló que tienen una expectativa de entre 54 mil y 56 mil millones de pesos, aunque dijo que en 2018 el recurso fue de solo 49 mil millones, admitió además que para lograr dichos recursos no se tiene una perspectiva positiva.

Preguntado expresamente si ven dicha situación viable, de forma concisa contestó: "no, pero eso es lo que esperamos, la realidad es que conforme se presentó el paquete, que todavía no está aprobado, no hay una expectativa alta para nuestra entidad, sin embargo, nosotros todavía vamos a estar muy al pendiente".