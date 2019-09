Acuerdo migratorio entre EUA y Guatemala requiere aprobación

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala aseguró este martes que el acuerdo migratorio de asilo firmado con Estados Unidos sí debe ser aprobado por el Congreso para su entrada en vigor, un punto que este mismo día rechazó el presidente Jimmy Morales.

El secretario del máximo tribunal del país, Martín Guzmán, dijo que debe cumplirse con los procedimientos establecidos en la ley y que el Gobierno reconoció en sus comparecencias que "sí estará cumpliendo con este mecanismo" de poner el acuerdo "en conocimiento" del Congreso.

Estados Unidos y Guatemala firmaron el pasado 26 de julio un convenio de cooperación de asilo que obliga a los migrantes que atraviesan el país centroamericano, según el Gobierno estadounidense solo salvadoreños y hondureños, a pedir asilo en Guatemala en vez de en territorio estadounidense para ingresar a ese país.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala dio a conocer este martes que revocó el amparo provisional que advertía al Gobierno que la entrada en vigor de este pacto debería ser aprobada por el Organismo Legislativo al entender que el presidente y la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, establecieron en sus escritos que se daría cumplimiento a ese aspecto legal.

En este sentido, la Corte entiende que el amparo provisional otorgado el 14 de julio "ante la amenaza de la posible firma de un convenio de tercer país seguro" ya "cumplió con su finalidad" de prevenir al presidente de cumplir con los mecanismos establecidos en la ley para firmar un pacto de esta naturaleza y con estos alcances.

Tomando en cuenta eso lo revoca porque es el presidente el que "ostenta la facultad constitucional de dirigir la política y las relaciones internacionales", y que teniendo conocimiento de los "alcances y obligaciones" que asumirá el Estado de Guatemala tras su firma se debe seguir "la ruta legal establecida" en la Constitución.

El secretario explicó en una conferencia de prensa que el presidente indicó que si el acuerdo celebrado "fuera susceptible de ser aprobado por el Congreso de la República -previo a la ratificación- (...) entonces una vez suscrito o firmado debería ser presentado por el presidente" como iniciativa de ley al Organismo Legislativo.

A pesar de esta resolución, la Corte de Constitucionalidad advirtió que, "según las circunstancias", puede examinar de nuevo "de oficio o a petición de parte" la procedencia del amparo provisional.

Y poco después de conocer el fallo, el presidente, que avanzó que su equipo legal estudiaba la resolución, negó que el acuerdo, que si por él fuera estaría en vigor desde agosto, deba ser aprobado por los diputados.

"¿La Constitución es clara o no es clara? Clarísima. Y si la Constitución dice que un acuerdo que no esté dentro de esos incisos o artículos no debe ir al Congreso, si la Constitución lo dice, está más que claro. No lo digo yo", reiteró el mandatario a los periodistas en los pasillos del Palacio Nacional de la Cultura.

Constitución