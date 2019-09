Promueve INE voto de personas con discapacidad

Promueve el Instituto Nacional Electoral (INE) voto de las personas con alguna discapacidad no visible.

El Instituto busca que las y los funcionarios de mesa directiva de casilla estén capacitados para recibir y apoyar a una persona con discapacidad visible o no visible para que emitan su voto con libertad y en secreto.

Por ello, el INE, a través de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación, presentó de manera reciente a diversas organizaciones de la sociedad civil, representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, una propuesta para garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidades no visibles.

La consejera del Instituto, Dania Ravel, explicó que lo que se busca es que, en caso de que llegue una persona a la casilla y manifieste que tiene una discapacidad no evidente, pueda entrar a la mampara con el apoyo de una persona de su confianza o de algún funcionario o funcionaria de casilla a emitir su voto.

La intención, añadió, es que a través de esta medida se garantice el ejercicio del derecho humano a votar de las personas que viven con una discapacidad psicosocial o intelectual, por lo que se está explorando la posibilidad de que sea implementada a partir de los procesos electorales que se celebrarán durante 2020 en Coahuila e Hidalgo.

La consejera Ravel señaló que, "si una persona que no sabe leer puede emitir su voto acompañada de otra persona sin necesidad de acreditar que no sepa leer, pues entonces también lo podría hacer una persona con una discapacidad no visible, basta que lo manifieste y, por lo tanto, puede ser acompañada por una persona de su confianza".

El INE indicó que la propuesta contempla que esta medida se incluya de manera transversal en las actividades y materiales para la capacitación electoral, es decir, tanto en la primera como en la segunda etapa de la capacitación y en cada uno de los simulacros y prácticas que se realizan previo a la Jornada Electoral.

Dania Ravel destacó la importancia de avanzar en la garantía de derechos con el acompañamiento de organizaciones y personas especializadas en el tema.

Durante esta mesa de trabajo, la consejera Dania Ravel estuvo acompañada de Roberto Heycher Cardiel, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica; de María del Carmen Colín, Encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, así como de Mónica Páez, Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación.

Además, por parte de las organizaciones acudieron representaciones de la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la Persona con Discapacidad Intelectual; Unidos Somos Iguales I.A.P; Clínica Mexicana de Autismo y Alteraciones del Desarrollo y Libre Acceso A.C.