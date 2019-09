Discuten regidores por tarifas de agua

Acusaciones y reclamos se lanzaron regidores y síndicas durante la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del cabildo de Torreón que se realizó durante el martes, esto al analizar la propuesta en las alzas de las tarifas por el servicio de agua potable para 2020.

Fue el regidor de la fracción de Morena, Ignacio Corona, quien solicitó revisar el tema de la propuesta que se encuentra ya en el anteproyecto de la Ley de Ingresos para el próximo año, en el que el porcentaje en los aumentos y la "diversificación" de la tarifa doméstica generaron una discusión que se desahogó hasta en tres rondas de participación.

"No existe un acuerdo por parte del Consejo de Simas en el que hayan establecido aumento de tarifas, eso lo digo porque el pasado viernes los medios de comunicación transmitieron o difundieron la información dada por el mismo gerente, Juan José Gómez, en el que anunció que para el próximo 28 de octubre tendrán ya las cifras nuevas de aumento a las tarifas, mismas que se pondrían a consideración del Consejo... no existe, no tenemos un acuerdo por parte del Consejo del Simas, por lo tanto esta propuesta del 121, afortunadamente no debe proceder porque es un golpe fuerte a la economía de las familias", señaló Corona, quien recordó que se propone dividir la tarifa doméstica en: popular, media y residencial, con aumentos del 5, 15 y 20 por ciento respectivamente, cuando la inflación prevista es del 3.8 por ciento.

Por su parte, el regidor Esteban Soto, titular de la comisión de Agua en el cabildo, respondió a Corona que la propuesta se encuentra dentro del marco de la ley, además de que los aumentos no serían un "golpe a las familias", para ello sacó tres botellas de refresco de diversas capacidades, con las que comparó lo que pagan los ciudadanos en ese producto y lo que se gasta en las tarifas.

"Yo los invito a despolitizar el tema del agua... No engañen a la gente, eso no se vale", reclamó Soto, quien además insistió en que la propuesta sí fue aprobada por el Consejo del Simas, incluso mostró un acta en la que se detallan los aumentos y los porcentajes, pero no se encontraba firmada por ninguno de los consejeros.

Soto sostuvo que se cuenta incluso con audio del acuerdo del Consejo del Simas, mismo que se les proporcionará a los ediles en los próximos días.