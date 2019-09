Cardi B recuerda a Camilo Sesto

La muerte del cantante Camilo Sesto ha despertado sentidos homenajes tanto en España como en el Continente Americano, donde gozó de un gran éxito, pero uno de los más inesperados ha sido el de la joven rapera de Nueva York Cardi B, en el que no es el único vínculo del músico español con el hip-hop.

La cantante, una de las estrellas recientes más populares en Estados Unidos, subió este lunes varios videos en su perfil de Instagram en los que cantaba en "playback" las canciones Algo de mí y Jamás del músico español.

En su publicación, Cardi B, quien ganó el Grammy al mejor álbum de rap en 2019 y se convirtió en la primera mujer en conseguir tal logro, dio buena cuenta de saberse las letras de Sesto al dedillo y en perfecto castellano, ya que su padre es de origen dominicano.

Muchos usuarios de redes sociales se mostraron sorprendidos de esta conexión por la juventud Cardi B, nació en el neoyorquino barrio de El Bronx en 1992, y por el hecho de que su género musical, entre el hip-hop y el R&B, dista mucho de las baladas románticas del cantante español.

Pero curiosamente, esta anécdota recuerda que además de triunfar en Latinoamérica, los temas de Sesto han servido en más de una ocasión como inspiración para varias canciones de hip-hop.

Por ejemplo, la melodía de su balada de 1978 Agua de dos ríos se utilizó como base para la canción del año 2000 Where Have You Been, publicada en el disco The Dynasty: Roc La Familia" de Jay-Z, el rapero que ha ganado más premios Grammy en la historia y que ha sido reconocido como un icono de la industria musical por los mismos galardones.

No solo el marido de Beyoncé se inspiró en este tema de Sesto, ya que más recientemente Rick Ross usó la misma melodía en su rap de 2017 Idols Become Rivals, como indican los créditos.