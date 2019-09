Reasignarán obras de pavimentación en Gómez Palacio

Reasignarán obras de pavimentación que no tenían la factibilidad del Sideapa, pues de lo contrario, habría que romper luego la superficie para introducir drenaje o agua potable.

Arturo Rodríguez de León, director de Obras Públicas, explicó que se trata de obras financiadas con recurso del Ramo 33, a través del programa Copladem, que representan un techo financiero de tres millones de pesos y corresponden a las últimas licitaciones que realizó la administración anterior.

"Prácticamente la mayoría de las obras se contrataron en el último mes de la administración pasada, entonces nos quedamos en ceros en todo sentido, pero al revisar el Ramo 33 nos damos cuenta de que hay algunas obras que no van a proceder o no son factibles para realizarse, porque no se cruzó, en su momento, con Sideapa, entonces tienen algunas fugas, detalles en infraestructura hidrosanitaria", expresó.

El funcionario señaló que se trata de pavimentaciones en vialidades ubicadas en las colonias El Consuelo y Héctor Mayagoitia, entre otros sectores de la ciudad.

"Sería irresponsable de mi parte continuar con esas asignaciones, pavimentar y que al poco tiempo se estuviera abriendo para arreglar esos detalles, entonces prefiero cancelarlas, la Ley lo permite, y reasignarlas a donde se pueda y no se tenga el problema con la infraestructura hidrosanitaria", explicó.

Rodríguez de León dijo que algunos tramos ya fueron realizados, sin embargo, otras pueden ser reasignadas mediante el Comité de Planeación y Desarrollo Municipal (Copladem), de modo que esperan la conformación de este organismo para hacer el planteamiento, que se valore y se determine la factibilidad, lo que será cruzado con el área de Bienestar y el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa).

El director de Obras Públicas dijo que se podría reasignar la pavimentación a las mismas colonias, pero en otras calles.

Indicó que el Ramo 33 se divide en algunas subáreas como el Fondo de Infraestructura Social Municipal y el Fortalecimiento al Municipio, donde se asignaron 53 millones de pesos en el año y se han recibido prácticamente todos.

"Se tiene que atender la infraestructura hidrosanitaria, para luego en Obras Públicas complementar con pavimentaciones", dijo.

