Exige CNC respetar resultado de elección

Ante la declaración de autoridades municipales y federales sobre el impugnar la elección dada el pasado fin de semana, para elegir a la nueva mesa directiva del Despepite 20 de Octubre, el dirigente de la CNC en Francisco I. Madero, José Álvarez Echeribel, invitó a las autoridades a respetar y no entrometerse, ya que, recalcó, no son socios del organismo.

"Si la van a impugnar pues que la impugnen, nada más que sean socios, los socios que estén inconformes pues pueden hacerlo, están en su derecho, solo ellos pueden hacerlo, nadie más", subrayó.

Dijo que ese Despepite, no es ni del presidente municipal de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos Rodríguez, ni de senadores, ni de los diputados federales, ni del pueblo, "el despepite es de una sociedad, de un grupo de ejidatarios, productores, entonces ninguna autoridad estatal, municipal o federal tienen dirigencia sobre esta sociedad", puntualizó.

"Ellos pueden hacer lo que quieran, si son socios que impugnen, que hagan lo que crean correspondiente, pero si no lo son que no se metan, únicamente los socios son los que pueden realizar alguna acción, ellos no tienen derecho a meterse en una sociedad que es de socios, así de simple, deben respetar", manifestó.

Asimismo, invitó a los legisladores y alcaldes a no ser ignorantes y a que sepan cómo es que se constituye una sociedad.

"Yo solo les quiero decir como socio, habitante y conocedor de esta corporación, que ellos por muy diputados, senadores o alcaldes que sean, no tienen ningún derecho a entrometerse en una sociedad donde solo los que están inscritos en ella pueden opinar, es como si yo fuera ahí a querer hablar al Congreso de la Unión, yo no puedo hablar ahí porque no soy ni senador ni diputado, entonces tienen que respetar, yo no voy y me meto a la casa de ellos, porque no es mía; los invito a que conozcan, a que no sean ignorantes, que sepan cómo está constituida una sociedad", declaró.

En cuanto a las declaraciones que se mencionan sobre el que se transgredió la autonomía del Municipio al tomar la decisión de llamar a Fuerza Coahuila, y con ello hacer como si el alcalde Ávalos Rodríguez no existiera, siendo él el jefe de las fuerzas de seguridad, Álvarez Echeribel dijo que si se pidió el apoyo de los elementos estatales, fue porque el mismo alcalde de Madero no puso orden con su policía municipal, sino al contrario, "estos elementos no hicieron nada, dejaron que gente que no era socia del Despepite se lanzara a entrar a la asamblea, él mismo fue quien dio la orden de que entrara gente adonde se hacía la asamblea, los municipales no se movieron y se pidió el apoyo de Fuerza Coahuila por eso", resaltó.

Mencionó que los miembros presentes durante la elección eran alrededor de 847 socios, los que se registraron en la mesa, y fue contundente el voto a favor de la propuesta de la CNC, momento en que la otra candidatura abandonó la elección y se desató la trifulca.

Finalmente recalcó que para la sociedad ya hay una propuesta ganadora, "para nosotros ya hay una mesa directiva definida, por mucho, por una mayoría abrumadora, la propuesta cenecista fue la que triunfó", finalizó.

Solo socios