Miguel González quiere que Pumas juegue 'sin miedo'

El partido ante América no es uno más, aseguró el técnico de Pumas de la UNAM, Miguel González "Míchel", por lo que pedirá a sus pupilos jugar sin miedo este choque considerado un clásico y en espera de que el rival llegue con sus mejores hombres.

"Lo vivimos con un poco más de intensidad porque es un rival muy cercano, de gran tradición en los enfrentamientos y lógicamente no puede ser un partido más", señaló en rueda de prensa el estratega de los "felinos", quien vivirá su primer duelo ante América.

Será este sábado en el Estadio Azteca, en donde las Águilas le harán los honores a Pumas a las 21:06 horas, duelo al cual los azulcrema podrían llegar con diversas bajas por lesión, lo que Míchel espera no ocurra, pues quiere al mejor América.

"Como soy un deportista y me gusta el espectáculo, espero que estén todos, que haya lesionados no es bueno desde el aspecto humano y deportivo", acotó el estratega, consciente de la calidad de su rival, que incluso goza de prestigio fuera del país.

"Es un rival bueno, grande no sólo en México sino a nivel continental, pero nos preocupa estar bien nosotros, ellos con cualquier 11 que ponga Miguel (Herrera) será muy duro, a eso tenemos que estar atentos, me gusta que mi equipo esté al 200 por ciento en todos los partidos, en este hay rivalidad grande", apuntó.

Cuestionado de la superioridad mostrada por América en sus últimos enfrentamientos, el estratega español pedirá a sus pupilos jugar sin miedo, y llevar el choque a momentos que puedan incomodar al cuadro de Coapa.

"Invito en este tipo de partidos a los futbolistas a que jueguen sin miedo, con mucho respeto, pero como cualquier otro rival, e intentemos llevar el partido a situaciones donde América a lo mejor no está tan acostumbrado", comentó.

Sobre las palabras del técnico azulcrema Miguel Herrera, de que América es el equipo más grande de la Liga MX, indicó que es comprensible que se exprese así.

"Me parece bien, Herrera tiene argumentos y suficiente currículum para decir eso, pero a mí me gusta mi equipo, lo quiero y creo en él, y seguro Herrera lo entenderá… mi madre dice que soy el más guapo y lo he creído a veces", concluyó.