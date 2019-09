Despepite solo sería con socios

Ante la declaración de autoridades municipales y federales sobre impugnar la elección realizada el pasado fin de semana para elegir la nueva mesa directiva del Despepite 20 de Octubre, el dirigente de la CNC en Francisco I. Madero, José Álvarez Echeribel, invito a las autoridades a respetar y no entrometerse, ya que no son socios del organismo.

"Si la van a impugnar pues que la impugnen, nada más que sean socios, los socios que estén inconformes pues pueden hacerlo, están en su derecho, solo ellos pueden hacerlo, nadie más", subrayó.

Dijo que este Despepite no es ni del presidente municipal de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos Rodríguez, ni senadores o diputados, tampoco del pueblo, "el Despepite es de una sociedad, de un grupo de ejidatarios y productores, entonces ninguna autoridad estatal, municipal o federal tienen injerencia sobre esta sociedad", puntualizó.

"Ellos pueden hacer lo que quieran, si son socios que impugnen, que hagan lo que crean correspondiente, pero si no lo son que no se metan, únicamente los socios son los que pueden realizar alguna acción, ellos no tienen derecho a meterse en una sociedad que es de socios, así de simple, deben respetar", manifestó.

Además, invitó a los legisladores y alcaldes a no ser "ignorantes" y a que sepan como se constituye una sociedad.

