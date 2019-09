A David Faitelson se le fue el hocico: Juan Carlos Gabriel

Durante la transmisión de Futbol Picante, David Faitelson hizo una alución ofensiva al hermano de Paco Gabriel De Anda, a lo que Juan Carlos -Hermano de Paco- ya dio respuesta.

Mediante una transmisión En Vivo por medio de Twitter, Juan Carlos dio replica sobre lo que David dijo sobre una aparición que hizo en La Última Palabra de Fox Sports en estado de ebriedad.

El analista con semblante molesto expresó "Señores, pues sucedió lo que tenía que suceder, a David Faitelson se le fue el hocico, el hocico de cerdo y de marrano que tiene, un periodista sin investigar, un tipo que no sabe (de deportes), se enoja por que se le dice la verdad", dijo Juan Carlos.

Además mencionó que Faitelson es una persona que le pagan muy bien dentro de los medios, pero argumentando que al hablar de ciertos deportes no tiene idea de lo que trata ya que según él, solo se informa para poder emitir comentarios. "Le pagan muy bien por hablar de box y no sabe, está enterado solamente, le pagan por hablar de futbol y no sabe, está enterado solamente".

Faitelson tiene un problema de identidad y es un tema de cuna ... que a mi no me achaque toda su falta de identidad !! ... en el próximo video les digo pq sin tapujos !! pic.twitter.com/qQdLhwnZkl — Juan Carlos Gabriel de Anda (@jcgabrieldeanda) September 11, 2019

Juan Carlos también hablo sobre la religión que profesa Faitelsón, diciendo que ese es el motivo por el cual David hace comentarios hirientes por que considera que tiene un problema de identidad por el hecho de ser judío. "El tema con David es una, es una persona que no tiene identidad, David desgraciadamente, sabemos como es la religión judía, que es una hermosa religión, pero que de repente es muy drástica".

Faitelson fue adicto a la nicotina y a la comida!! Y ahora depende de pastillas para guardar su peso, tendría que tener más memoria para hablar !! pic.twitter.com/Ax2JoEiKcW — Juan Carlos Gabriel de Anda (@jcgabrieldeanda) September 11, 2019

Para cerrar aceptó que si llegó tomado a comentar en el programa La Última Palabra y mencionó que a el nunca lo corrieron de ESPN, sino que él renunció a seguir apareciendo en los programas de dicho canal.