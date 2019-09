Vans lanzará una colección de 'El extraño mundo de Jack'

Vans aún no termina con las colaboraciones interesantes; anteriormente pusieron a Van Gogh, Harry Potter y los personajes de Marvel en sus productos y ahora será el turno de los fanáticos de lo tétrico, de Tim Burton y todo lo relacionado con Halloween. Mediante la cuenta oficial de Instagram la firma californiana compartió el teaser de la nueva colección con una de las películas más icónicas de Tim Burton: "El extraño mundo de Jack".

Una noticia bastante llamativa para los seguidores de brujas y monstruos; apenas estamos en septiembre pero el amor por Halloween acecha ansioso su turno de llegada. Y qué mejor manera de esperar que con esta colaboración, la cual llegará a despertar nuestras memorias más añoradas de la infancia y algunos de nuestros primeros sustos y asombros, cortesía de Sally, Jack y el Oogie Boogie.

En los últimos años Vans ha sabido popularizarse exitosamente por medio de la nostalgia, trayendo de regreso algunos de los personajes más icónicos de la cultura pop, quienes reviven de primera mano la infancia de muchos y que ahora (ya no tan niños) se encuentran deseosos de portar algunos de sus dibujos animados más queridos.

La colección inspirada en la película ganadora del Óscar "The Nightmare Before Christmas" de 1993, promete ser todo un éxito. Aún no se ha compartido más información sobre los diseños o la fecha de lanzamiento, pero se rumora que la colección saldrá a la venta en Halloween (la fecha favorita de Jack). Por el momento esperaremos la versión oficial de Vans. Mientras eso sucede, nuestro plan de hoy es cantar: "Esto es Halloween".