Beirut cancela conciertos de 2019, incluidos los de México

La banda estadunidense Beirut canceló sus conciertos en México, así como todas las actuaciones programadas para lo que resta de 2019, a causa de la laringitis aguda que aqueja al vocalista Zach Condon.

Fue en julio pasado que el grupo informó, a través de sus redes sociales, que el cantante recibió dicho diagnóstico, motivo por el cual las presentaciones de ese mes quedaban suspendidas.

Los fans le desearon una pronta recuperación, sin embargo, días después se anunció que se cancelaban también los conciertos de agosto. “La banda y el equipo están muy tristes de anunciar esto”, publicaron.

De nuevo, el grupo utilizó sus cuentas oficiales para informar que “el resto de las actuaciones para la banda este año se cancelan”. Lo anterior, porque los médicos le aconsejaron a Zach no cantar ni hacer giras.

“La banda y el equipo están muy apenados por compartir esta noticia ya que todos tenían un gran interés por realizar estos shows y un gran entusiasmo por ver a su público”.

Tras esto, El Plaza Condesa, escenario en el que se presentarían en la Ciudad de México, los días 11 y 12 de noviembre próximo, emitió un comunicado en el que lamenta lo sucedido y explica a los fans que ya tenían sus boletos, la forma en que se realizará el reembolso.

“Los fans que compraron su boleto podrán realizar el reembolso en el punto de venta en donde lo adquirieron a partir del jueves 12 de septiembre”.

Beirut se encuentra actualmente promocionando Gallipoli, su quinto álbum de estudio, el cual llega tras cuatro años sin material inédito. No No No fue su anterior placa que vio la luz en 2015.