Eugenio Derbez queda 'impresionado' por Zague

El actor se mofó del video escándalo sexual del exdelantero de América y del Tri; fue invitado para estar en Los Protagonistas en el Mundial de Qatar 2022 y para los Juegos Olímpicos

Eugenio Derbez visitó el programa de Los Protagonistas transmitido por TV Azteca en el cual platicó con los conductores Luis García, Christian Martinoli y Luis Roberto Alves, "Zague", al término de su participación no pudo faltar la foto del recuerdo en donde los tres comentaristas deportivos posaron ante la cámara a lado del histrión y productor de cine, quien muy a su estilo se mofó del escándalo sexual que el exdelantero de las Águilas del América se vio envuelto hace unos años y que le costó su matrimonio con Paola Rojas.

El comediante compartió una foto en su Instagram donde escribió "Aquí... con los grandes", y volteando a ver la parte baja del brasileño.

Bromearon sobre el personaje el súper portero, interpretado por el actor de Dora y la ciudad perdida, y acerca del trabajo que Jorge Campos, el exportero de la Selección Nacional, realiza en la cadena televisiva, ya que según Derbez "va cuando quiere y habla cuando quiere".

El especialista en doblaje en La vida secreta de tus mascotas como "Snowball" y en Angry Birds 2 como el águila "Glenn" platicó de sus proyectos de cine y mencionó acerca de su deseo por formar parte de la televisora del Ajusco para al mundial de Qatar 2022 y para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, García lo invitó a acompañarlos en dichos eventos deportivos.

El actor de No se aceptan devoluciones y Hombre al agua no dudó en aceptar la invitación de los Protagonistas y dijo "Ya no está Bustamante, ya no estoy en Televisa, entonces ¿se arma o qué?".