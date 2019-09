Revelan la lista de los jugadores más pagados de la Serie A

El astro portugués, Cristiano Ronaldo, fue colocado en la cima de este registro, cobrando un total de 31 millones de euros (mde) por temporada, siendo abismal la diferencia entre "CR7" y los demás futbolistas de la liga.

En segundo puesto está su compañero en la Juventus, Matthijs de Ligt, quién llegó apenas en esta temporada con la "vecchia signora", con un total de 8 mde más cuatro en variables.

Romelu Lukaku completa los primero tres sitios, ya que el recien llegado al Inter de Milan percibe siete millones y medio de euros además de un millón y medo en variables.

