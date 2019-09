Apple presenta Watch Series 5; tiene una pantalla que permanece siempre visible

Apple reveló este martes un nuevo modelo de reloj, el Apple Watch Series 5, cuya pantalla permanece siempre activa, así como la séptima generación de su tableta iPad, en un evento en el que el anuncio estrella fueron sus nuevos teléfonos iPhone.

La pantalla de las versiones anteriores de Apple Watch se oscurecía si no se encontraba en la posición correcta o no se activaba con el dedo, algo que no ocurre con la del nuevo modelo, que en esas circunstancias únicamente reduce el brillo, pero permanece siempre activa.

El objetivo de este cambio es que el usuario pueda consultar siempre la hora y otros datos como en un reloj tradicional, simplemente con mirarlo sea cual sea la posición en que se encuentra.

La compañía con sede en Cupertino (California, Estados Unidos) aseguró que el nuevo dispositivo mantiene las 18 horas de autonomía de batería del modelo anterior incluso estando siempre activo, algo que logra mediante una pantalla de óxido y polisilicio a baja temperatura y un controlador de consumo muy bajo.

En cuanto al diseño, el Apple Watch Series 5 está disponible con caja de titanio en natural o negro, así como con caja de acero inoxidable en oro, plata y negro espacial y con caja de aluminio cien por cien reciclado en plata, oro y gris espacial.

El reloj también tiene una brújula integrada, llamadas de emergencia internacionales y estará disponible en pedidos en línea a partir de este martes y en tiendas a partir del 20 de septiembre a un precio de 399 dólares.

Por otro lado, la empresa que dirige Tim Cook aprovechó la ocasión para anunciar una rebaja del precio del modelo Series 3 a 199 dólares, el más bajo de este dispositivo hasta la fecha.