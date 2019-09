'Atlas me dio una patada en el Cu...', dice Briseño

El hoy futbolista de las Chivas, Antonio Briseño, vive una etapa de consolidación en la Liga MX, pero aseguró que en su equipo formador - Atlas de Guadalajara - no valoraron su aporte en el plantel.

En entrevista para Reforma, Briseño dejó en claro que no le fue difícil salir de Atlas y ahora estar en el acérrimo rival de los Rojinegros, las Chivas. "No fue difícil, por que uno valora como te traten en el club y al final de cuenta cuando sales de un club, a veces sales muy bien, normal o a veces sales muy mal, y en su caso como tuve que salir no fue la mejor manera en la que yo quería salir, y eso creo es fácil de olvidar."

Además "El Pollo" criticó la manera en la cual lo llegó a transferir Atlas, evitando que emigrara a Europa y lo negoció con otro equipo dentro de México. "Son las formas, tu te vas quedando como te van tratando punto, cuando no me quisieron me dieron una patada en el cul... vámonos, y eso es así, entonces uno se queda con los clubes que te valoran, como me valoró Tigres y Chivas", mencionó el central 'rojiblanco'.

Antonio no olvida la forma en que se dio su salida del club ya que él argumenta que tenía ofertas de otros equipos y no quisieron venderlo, comparando su caso con un compañero que tenía en el plantel. "Yo tenia propuestas de irme antes a otros equipos donde no me vendieron en Europa, y después llega un equipo de México, me venden y me dicen tu te tienes que ir, cuando hubo un caso similar de Alfonso "Poncho González" que a él si le dijeron, tu te vas a quedar por que te compramos y a ti no", dijo Briseño aseverando que no se sintió valorado.

Para cerrar mencionó que en su casa en el 'Clásico Tapatío' se dividía el apoyo cuando él jugaba en Atlas, pero ahora con su incorporación a Chivas todo el apoyo se volcará hacía el "Rebaño Sagrado" ya que su familia es seguidora al Guadalajara.