Reaccionan con memes a presentación del iPhone11

Y es que entre los avances destacados para el lanzamiento del iPhone11, llamó la atención que posé no dos, sino tres cámaras de foto y video, así como sus seis diferentes colores y la calidad de su pantalla.

Algunos de los usuarios se mostraban ansiosos por conocer cuál sería el precio de los nuevos teléfonos de Apple.

Así como también bromearon con el popular meme del gato.

También los cibernautas interpretaron tecnologías futuras del iPhone en los próximos años.

Estas son otras reacciones compartidas en redes ante el anuncio del iPhone11:

In #iPhone11 we can cook anything at anytime at anywhere..#AppleEvent pic.twitter.com/lkCBF0jhkv