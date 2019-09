Kylie Jenner deja su trasero al descubierto en Instagram

Kylie Jenner enloqueció las redes sociales al publicar un adelanto de su reciente participación en la revista para caballeros Playboy.

Y es que la empresaria subió la temperatura al compartir una fotografía de su derrière al descubierto posando en brazos de su pareja Travis Scott.

En la imagen, aparece Travis de 28 años sin camisa abrazando a Kylie, quien muestra su figura al desnudo luciendo sólo un sombrero vaquero que oculta parte de su rostro.

Al pie de la imagen, la empresaria escribió “Cuando Houston se encuentra con los Ángeles”, además arrobó a la empresa de conejito para complementar con el hashtag “Coming Soon” anunciando el pronto lanzamiento de la edición en la que aparece.

La fotografía fue tomada por Sasha Samsanova, fotógrafa personal de Kylie, mientras que la dirección creativa estuvo a cargo por el mismo Travis Scott.

Bajo el título The Pleasure Issue, este nuevo número ya se puede adquirir por internet por más de 24,99 dólares y está dedicado al placer, siendo la primer portada de Playboy que realiza la estrella de Keeping Up with the Kardashians.

Hasta el momento, la instantánea ya suma más de 8 millones de “likes” en el lapso de tres horas, dejando en claro que Kylie es todo un símbolo sexual para sus fieles seguidores.