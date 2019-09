Kim Kardashian da positivo en anticuerpos asociados al lupus

Tras haberse revelado la temporada 17 de Keeping Up with the Kardashians, Kim detalló que ha estado sufriendo de cansancio, náuseas y manos hinchadas, por lo que decidió buscar una opinión profesional.

"Siento literalmente que me estoy desmoronando. Mis manos están entumecidas. Da mucho miedo. Tengo que ir al médico y ver qué pasa porque no puedo vivir así", expresaba la empresaria. Tras acudir por un diagnóstico, el doctor la llamó para notificarle que sus análisis de sangre mostraron anticuerpos asociados con el lupus y la artritis reumatoide. El lupus, es una enfermedad sistemática autoinmune que ocurre cuando el sistema inmunitario del cuerpo de una persona ataca sus tejidos y órganos, causando inflamación que puede afectar los diferentes sistemas de cuerpo. Por su parte, la artritis reumatoide es un trastorno autoinmune que afecte el revestimiento de las articulaciones de una persona y puede provocar hinchazón dolorosa. La socialité y esposa del rapero Kanye West, constantemente comparte sus problemas de salud con su seguidores, así como su lucha contra la psoriasis y sus complicados embarazos. Será en el siguiente episodio del reality show de las Kardashian donde los espectadores podrán saber más sobre la salud de Kim.