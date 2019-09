Una vez concluido el episodio del informe Presidencial como mencioné en mi artículo anterior no se destacó algo sorpresivo, ya que se refirió el Presidente López Obrador a sus logros y compromisos algunos aún sin cumplir, además de la austeridad de la ceremonia y lo que considero importante la representación y posteriores declaraciones de compromiso con el país, por parte de los principales líderes y organismos de la iniciativa privada.

Por lo tanto en lo que a mi respecta, no tiene mayor importancia repasar el catálogo de logros enumerados en dicho informe y regresar al presente real en donde la agenda del día y hasta la semana en caso de no haber situaciones extraordinarias, el mensaje o la directriz del gobierno de los anuncios importantes las maneja el Presidente Andrés Manuel López Obrador digo muy hábilmente en las conocidas mañaneras, de tal manera que nos enteramos por los medios de comunicación y las redes sociales sin voceros oficiales.

Me voy a referir al tema Migratorio, mencionaba la semana anterior que me parece un tema extremadamente delicado y que viene creciendo paulatinamente pero cada día se extiende primero en nuestras fronteras y al mismo tiempo en las regiones de nuestro país; el propio Presidente y en especial el Canciller Marcelo Ebrad, están dando la nota como exitosa intervención para contener el flujo migratorio hacia los Estados Unidos, resaltando que se ha cumplido con el compromiso con Estados Unidos “ nuestro amigo”, mismo que está satisfecho en especial el presidente Trump festinando por un lado la efectividad de las medidas implementadas y por el otro, la certeza de que seguiremos contando con la opinión favorable del País Vecino; como muchas opiniones negativas al respecto yo me sumo a ellas; en principio por el hecho que éste asunto hace a un lado la intervención de la Secretaría de Gobernación e incluso a la Secretaría de Economía, quienes tendrán que enfrentar los problemas sociales que ya se están manifestando en algunas regiones por quienes quedan a la deriva en nuestro país , por más que se nos diga que hay albergues y atención suficientes para ellos, hasta trabajo incluso, repicando paulatinamente en nuestra economía interna obviamente; según Ebrad estamos a salvo de cualquier represalia de Trump pero no se menciona por ejemplo, las empresas afectadas quizá por que son solo algunas, por la imposición de una cuota compensatoria que impuso Estados Unidos a la importación de acero estructural a China y México, sólo que en nuestro caso estamos inermes ante dicha acción unilateral.

Por supuesto que el tema migratorio es mundial y también como sabemos que poco podemos hacer contra Estados Unidos, pero también lo es la desaceleración mundial, la guerra comercial de China y EU la incertidumbre en los Mercados Financieros, por lo mismo recelo de la inversión extranjera a nuestro país con sus repercusiones lógicas; al mismo tiempo que los grandes retos del estancamiento económico propio con todo y que el consumo interno se ha sostenido, la falta de inversión Pública y Privada, el tema de Pemex por la falta de claridad para resolver sus deudas financieras y por lo mismo las calificaciones de las Calificadoras que nos presionan enormemente. Por ello lo que falta es mayor claridad en éstos y otros temas en la forma que se espera solucionarlos; por ello nuestro gobierno nos tiene que rendir cuentas transparentes y confiables de como se manejan los recursos públicos eficientemente para dar confianza.

Precisamente al escribir la presente nota se está presentando hoy domingo por la tarde por parte de la SHCPel paquete económico 2020 en la Cámara de Diputados que sin duda representará una exhaustiva discusión y revisión de las cifras relacionadas con los ingresos y egresos de las finanzas públicas, esperando que los conocedores de lo anterior den a conocer sus opiniones; entre otros puntos abordados sobre el tema de parte del Titular de la Secretaría de Hacienda Arturo Herrera, destaco lo siguiente; “ una de las principales medidas dentro de la estrategia del Gobierno Federal es acelerar la inversión pública, el objetivo de la medida, es detonar el desarrollo de infraestructura y generar empleos en el menor tiempo, posible”.