Revisarán 188 plazas otorgadas por SNTSA

A revisión van 188 plazas otorgadas durante este año por parte de la Sección 188 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en la Laguna de Durango, anunció la nueva secretaria general, Rafaela Zapata.

Esto luego de que durante el mes de julio, trabajadores del Hospital General de Gómez Palacio denunciaran irregularidades en la asignación de plazas apuntando al ex secretario general, Jesús Fernando del Rivero y su comité.

"Se va a pedir una relación a partir del mes de abril, para ver qué es lo que se puede rescatar, aquí que quede claro, a compañeros que se les haya asignado de forma justa se respeta su base, los que han sido asignados de forma irregular, ahí es donde vamos a checar porque la validez de esa base es a partir de los seis meses un día, ahorita es temporal, no es definitiva", dijo.

Zapata comentó que en total son 188 movimientos los que serán investigados. El comité revisará a quién se les otorgó, cuáles fueron los lugares de adscripción y verificará si los perfiles son acordes.

"Nosotros nos apegamos a un reglamento de escalafón, ahí nos indica qué es lo que tiene que cubrir y a parte ahí entra tanto el comité de escalafón como la Secretaría y también jurídico (...) no es quitar por quitar ni tampoco perjudicar a nadie, sino es garantizarle a los compañeros que están dentro de la Secretaría que fue otorgada en forma irregular, también buscarle un beneficio para ellos porque no sería justo quitarles todo y dejarlos sin nada, al fin de cuentas ellos no tienen la culpa".

Las posibles vacantes serían asignadas al personal que está a la espera dentro de la institución.

Con respecto al estado que guarda la Sección, Zapata dijo que al menos en lo que respecta a las oficinas ubicada en la colonia Las Rosas, de Gómez Palacio, ayer no contaba con mobiliario y equipo.

"No hemos recibido nada del comité saliente de lo que tiene el Sindicato, recibimos las llaves, pero no recibimos absolutamente nada de herramientas de oficina, únicamente tenemos escritorios y sillas, aquí tenían que haber permanecido, pero estamos esperando ver qué es lo que nos va a entregar el doctor Del Rivero", comentó.

Sobre las finanzas del Sindicato, Rafaela Zapata comentó que no también están a la espera de la documentación. El proceso de entrega se pactó para el día de ayer.

A revisión