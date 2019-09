Llaman a denunciar maltrato laboral

"Denunciar es un primer e imprescindible paso para dejar de vivir violencia", dijo Sandra Sierra Limones, presidenta de Fundación para la Promoción, Desarrollo y Empderamiento de la Mujer (Funprodem), por lo que hizo el llamado al personal del Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de Lerdo que denunció ser víctima de malos tratos por parte de la directora, Beatriz Galván, a que se acerque a la Fundación quien las apoyará para denunciar en las instancias correspondientes.

"Yo creo que esto muestra de una forma contundente como se trabaja el tema de la violencia, el Instituto es capaz de dar una plática contra la violencia laboral sin darse cuenta que ellos mismos la ejercen y sin darse cuenta que para que haya denuncia tienen que haber mecanismos, protocolos, qué lástima que estas mujeres que trabajan ahí no tengan la instancia para denunciar de forma segura, anónima, sin el miedo a perder su trabajo", dijo.

"A las empleadas decirles que viven una de las modalidades de violencia, que no tengan miedo, las invito a acercarse a la fundación para buscar el mecanismo y denunciar".

En lo que respecta al cambio de sede del Instituto Municipal de la Mujer, Sierra Limones comentó que esta es la "tercera muestra de desdén" del alcalde Homero Martínez hacia las mujeres.

"Cambiar las instalaciones del Instituto sin una campaña previa de información para que conozcan las nuevas instalaciones, y tener al Instituto Municipal de la Mujer en una biblioteca, lo que transgrede que puedan recibir una atención individual, anónima, profesional, expedita, oportuna y efectiva"

Según la activista las otras "dos muestras de desdén" son la ratificación de la directora "la cual no cumplió con las expectativas de un municipio con declaratoria de Alerta de Violencia de Género al no darse el tiempo de por lo menos leer el resolutivo y obviamente menos cumplir con lo que ahí se solicita", así como "declarar que el tema de los feminicidios no es 'alarmante' a pesar de la violencia feminicida que impera en el municipio y que propició la declaratoria de Alerta de Violencia de Género".

Con respecto a la invitación hecha por Beatriz Galván, dijo que hasta ayer no la había recibido