Al gobernador le urge ganar: Contreras Pacheco

"Al gobernador (Miguel Riquelme) le urge ganar este Distrito y lo que pasó con el despepite no es un caso aislado, así lo ha venido haciendo con la renovación de los módulos de riego y de los comisariatos ejidales, pues necesita tener mayoría en el Congreso, afirmó Jesús Conteras Pacheco.

"No es algo asilado lo que ocurrió en Madero, es algo que viene estratégicamente diseñado por el Gobierno del Estado, porque Matamoros, Madero y Viesca conforman el distrito electoral local (número 7) y es el que está en disputa, no solo no lo necesita el gobernador este distrito, le urge ganar el Congreso para poder salvar su pellejo en las cuentas públicas. ¡Así categóricamente!".

Aconsejó a que estén atentos con la impugnación pues "recuerden que el Registro Público de la Propiedad es propiedad del gobernador del estado y el Poder Judicial del Estado también es propiedad del gobernador, no hay división de poderes, eso no es cierto, así lo hicieron en el módulo de riego número nueve (Coyote) y así lo hicieron en uno o dos módulos de aquí en Madero".

Dijo que no es extraño que luego de la elección, ellos hayan levantado un acta con los productores que se quedaron y que acudieran al Registro Público de la Propiedad para obtener una escritura Pública y argumentar que la elección fue correcta, legal y echar abajo la impugnación que promoverán.

"Le sobra dinero al gobernador, la reestructura que está haciendo de la megadeuda en Coahuila, la está invirtiendo, la está metiendo para poder salvar su pellejo en el proceso electoral que se avecina para el cambio de Congreso, así lo ha venido haciendo".