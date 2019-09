Polemizan por alza en tarifas de agua del Simas Torreón

Diversas reacciones se han generado debido a la inminente alza en las tarifas del servicio de agua potable de Torreón de cara a 2020, esto de acuerdo al anteproyecto de Ley de Ingresos 2020 y Presupuesto de Egresos 2020 que el Municipio deberá enviar al Congreso Estatal en los próximos días.

Fue el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, quien recriminó durante el lunes al sector privado por las declaraciones que han realizado desde hace días, esto respecto a la posible alza dichas tarifas.

Luego de una reunión con integrantes de la iniciativa privada y mandos de seguridad en las instalaciones de la Coparmex Torreón, Zermeño señaló que aún no se cuenta con una propuesta formal de alza en las tarifas, pero admitió que le causa "molestia" que existan voces que reclaman por las alzas en los cobros del Simas para 2020, cuando por temas de inflación son "medidas necesarias" en cualquier actividad a nivel nacional.

"¿Por qué hacemos polémica de algo que no existe? No hay nada, ya están diciendo: 'no queremos que aumente nada', ¿qué los empresarios no ajustan los precios de lo que venden, de sus servicios, de sus mercancías? O sea, pues, digo, no hagamos polémica de lo que no hay, a mí lo que me molesta es que estén diciendo: 'estamos en contra de las alzas'. ¿Cuáles alzas?... No hay nada".

Reiteró que no se ha enviado aún la propuesta al Congreso Estatal, por lo que llamó a los empresarios de la región a evitar "polémicas", esto en tanto no se conozcan los detalles de la petición que se enviará de parte del Municipio en el tema de las tarifas de agua.

Por su parte, el regidor de Morena e integrante de la Comisión de Hacienda en el Cabildo, Ignacio Corona, advirtió que la propuesta que prepara el Ayuntamiento está "llena de irregularidades".

El edil detalló que uno de los aspectos "más graves" es que se ha elaborado ya la propuesta de alza en las tarifas desde la oficina de la Tesorería, cuando debe ser el Consejo del Simas el que debe de formular la propuesta para luego turnarla a la autoridad municipal, siendo finalmente el Congreso Estatal el que aprueba o rechaza la propuesta.

Dijo no se trata de "ocurrencias", sino que tal situación se fundamenta en el Artículo 73 de la Ley Estatal de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila, aunque detalló que "lo más grave" fue una clasificación "nueva" que se prepara para las tarifas, pues de cobrarse una sola tarifa "doméstica" en años anteriores, se cobrarían ahora tarifas: "Doméstico Popular", "Doméstico Medio" y "Doméstico Residencial", en la que se aumentarían porcentajes del 5, 15 y 20 por ciento respectivamente, todos por encima de la inflación que esperan de menos de 4 por ciento.

"Totalmente inusual, nunca habíamos visto en Torreón aumentos tan desmedidos y excesivos, de 15 o 20 por ciento en la tarifa de agua... Pero además esto no está autorizado por el Consejo de Simas; si esto no está autorizado por el Consejo de Simas, violenta la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila, violenta el Código Financiero, pero violenta la misma Ley de Ingresos".

Ignacio Corona además advirtió que no permitirán que dicha propuesta pase como tal hacia el Congreso del Estado, por lo que "seguramente habrá una revisión muy detallada" durante la próxima Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del cabildo, que precisamente se tiene convocada para este martes por la tarde.

"Vamos a denunciar esto y va en dos vertientes, primero la ilegalidad... Eso no es procedente. Segundo, si el Consejo del Simas está cometiendo la omisión de no sesionar para establecer aumentos en las tarifas, lo que va a ocurrir es que la Ley de Ingresos se va a ir sin aumentos en las tarifas, cuando eso ocurre se ajusta a la inflación automáticamente", dijo el edil.