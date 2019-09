Eva Longoria confiesa que sufrió de acoso laboral

Además de lograr la fama y el reconocimiento con la serie Esposas desesperadas, la actriz latina, Eva Longoria, logró entablar una entrañable relación con una de las actrices con quien compartió créditos.

Se trata de Felicity Huffman, quien según reveló Eva en una carta, la ayudó cuando sufrido acoso laboral durante el rodaje de la serie.

Según información de El País, Eva, de 44 años, confesó ese episodio de su vida en una carta dirigida al juez que lleva el caso de sobornos universitarios contra la actriz Felicity Huffman, quien el pasado abril se declaró culpable de pagar 15.000 dólares para manipular el examen de acceso de su hija para un centro de estudios superiores de élite.

El objetivo de Longoria con la misiva ha sido intentar que el magistrado reduzca la condena de Huffman, que se enfrenta a cuatro meses de prisión y una multa de 20.000 dólares.

Longoria relata en su escrito que sus comienzos en la serie fueron difíciles, pues llevaba muy pocos años trabajando en la industria de la televisión.

"Desde la primera lectura del guión, ella notó que me sentaba sola, asustada e insegura de dónde ir o qué hacer. (...) Ella se acercó, se presentó y me dijo: "No tengas miedo, vamos a pasar por esto juntas", recuerda la actriz.

Más adelante, Longoria asegura haber sufrido acoso laboral, aunque no da ningún nombre: "Temía tener que trabajar con esa persona porque era una verdadera tortura". Sin embargo, esta situación acabó cuando su compañera Huffman le dijo al acosador "basta".

También habla sobre el apoyo que supuso para ella Huffman cuando la serie comenzó a ser un éxito mundial y Longoria era la única de las cuatro principales actrices (Felicity Huffman, Teri Hatcher y Marcia Cross) que no recibía ninguna nominación por su trabajo.

Su compañera le dijo que los premios eran "solo un trozo de metal" y que ella admiraba su talento como actriz. "No sé porque ella siempre me protegía. Probablemente fue porque yo era la más joven del reparto o la más novata en la industria", confiesa.

La actriz reconoce que sin la amistad de Huffman no hubiese soportado aquellos años.

En una entrevista en 2018 en el programa de Jimmy Kimmel, admitió que mantenía la amistad con solo dos de las estrellas de la serie, Huffman y Marcia Cross, pero no mencionó a Teri Hatcher.

Sobre esta última dijo a la revista OK! en 2012 que "Teri era más solitaria".

La sentencia contra Huffman se conocerá este viernes.

El fraude en las admisiones universitarias implica a más de 50 personas, entre padres, como la también actriz Lori Loughlin, que se declaró no culpable, empresarios y personal universitario que recibió desde 2011 hasta 25 millones de dólares para introducir a algunos alumnos en las más prestigiosas universidades de Estados Unidos, como Stanford, Yale y Georgetown.