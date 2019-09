Renuncia director de Desarrollo Económico

A una semana de su nombramiento, Juan Ávalos Méndez presentó su renuncia a la Dirección de Desarrollo Económico de Gómez Palacio, misma que fue aceptada por la alcaldesa Marina Vitela Rodríguez.

Ávalos dijo que su ingreso al Ayuntamiento ocurrió tras una charla con la alcaldesa, quien le pidió que le apoyara en el área de Desarrollo Económico, a lo que accedió.

Sin embargo, indicó que las actividades propias de esta dirección durante la semana fueron muy intensas y consideró oportuno retirarse para continuar atendiendo sus negocios, agradeciendo la confianza depositada en él para el cargo.

"Estuve atendiendo a las cámaras, a nuevas empresas, a inversiones que vienen, a los funcionarios estatales y federales, que es muy importante hacer un liga ahí, entonces yo considero que puedo aportar más aquí, en este espacio empresarial, y es por eso que hoy decidí manifestarle mi intención de renunciar", expresó.

Mediante un comunicado, la presidenta municipal agradeció la honestidad del exfuncionario, pues parte de las exigencias a sus colaboradores es el compromiso total y permanente de trabajo para ofrecer un buen resultado a la ciudadanía y comentó que afortunadamente cuenta con otros candidatos que pueden ocupar dicho cargo, para lo cual habrá de hacer un análisis previo antes de otorgar un nuevo nombramiento.

Ávalos dijo que le desea el mayor de los éxitos a la alcaldesa y consideró que fue parte fundamental de la transformación que se dio en Gómez Palacio con la alternancia, pues apoyó durante la campaña de Vitela.

"Yo tengo mucho entusiasmo en este proyecto, solamente que ahora necesito dedicarme a las actividades empresariales, que es un negocio familiar, en el cual yo soy pieza fundamental también y no puedo descuidar, ahorita tengo la energía, tengo la edad, desde aquí puedo aportar muchísimo a Gómez Palacio, el único hospital privado en Gómez Palacio, vamos a aportar mucho tanto un servidor como mi familia, como siempre lo hemos hecho", expresó.

Aseguró que la relación con la presidenta municipal se mantiene muy positiva, pero "simplemente en cuestiones de trabajo no podemos coincidir".

Señaló que durante la mañana de ayer recibió manifestaciones de apoyo de los empresarios e indicó que seguirá adelante, pero indicó que "tú dentro de un equipo juegas un papel y el papel que yo pueda ocupar dentro del sanatorio es diferente al que puedo jugar en el municipio, mis aportaciones allá estaban más acotadas y aunque el tema económico me gusta, me demanda mucho el negocio actual".

Sobre la posibilidad de regresar a la administración municipal en otro cargo, Ávalos dijo que "por lo pronto no, no en una posición como la que tenía, si la presidenta municipal me necesita para algo yo estoy a sus órdenes, cualquier tema que quiera tratar yo estoy para servirle, pero por lo pronto yo me tengo que dedicar aquí al negocio, dicen que el que tiene tienda que la atienda".

Juan Cuitláhuac Ávalos Méndez es empresario socio del Sanatorio San José de Gómez Palacio; en la función pública ocupó el puesto de secretario de Turismo del Estado.