Pide Zermeño contar 'historias completas' sobre hechos delictivos

En el marco de la revisión mensual del Plan Regional de Seguridad Ciudadana, esto de parte de Fiscalía General del Estado de Coahuila en Torreón, el alcalde Jorge Zermeño llamó a los medios de comunicación y la iniciativa privada a que "se cuenten las historias completas" cuando ocurren hechos delictivos.

Se refirió principalmente al reciente robo de un vehículo en la ciudad de Torreón, unidad en la que además iba a bordo un menor de edad y que finalmente los responsables fueron detenidos en la Laguna de Durango, siendo liberado el menor sin mayores consecuencias; también habló sobre el reciente robo de una caja fuerte en un domicilio de Torreón, pero aclaró que en ambos casos "lo importante es que se no haya impunidad".

"Luego nos quedamos con una parte de la historia, la semana pasada a una persona de una familia muy conocida, le roban la camioneta y se la llevan, eso es lo que estamos comentando ahorita, pero no se dice todo completo, no fue un secuestro, era el robo de la camioneta y con la coordinación de todas las policías que hay aquí en la Laguna, se detuvo a la persona con la camioneta, el niño fue liberado y la camioneta se detuvo y están bajo proceso los delincuentes, aquí lo importante es que no haya impunidad y que se cuenten las historias completas... si de eso decimos: 'ya volvió la inseguridad y ya volvieron los robos a las casas', va a haber, toda la vida ha habido, va haber en cualquier ciudad del mundo, lo importante es que no haya impunidad y que den cuenta qué se está haciendo".

Dijo que "a nadie nos beneficia" que se generen ambientes de temor y pánico derivado de eventos específicos de delincuencia, por lo que pidió revisar las estadísticas en las que se refleja el trabajo coordinado de las autoridades de todos los niveles.

Llamado