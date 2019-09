Ni 'Billy' Álvarez entiende lo que pasa en Cruz Azul

A Guillermo "Billy" Álvarez, presidente del Cruz Azul, le tomó por sorpresa las salidas del técnico Pedro Caixinha y del director deportivo Ricardo Peláez. Tan repentino fue, que los cambios sucedieron durante sus vacaciones en Cancún, Quintana Roo.

Cuestionado este lunes por la televisora Fox Sports, a su arribo a la Ciudad de México, "Billy" dejó ver su aval para la presentación de Robert Dante Siboldi como nuevo entrenador del equipo.

"TENDRÉ QUE HABLAR CON ÉL (PELÁEZ) TODAVÍA UN POCO MÁS; HAY QUE ACLARAR SI PARA SER SOCIO DEL CLUB SE REQUIERE SEGUIR SIENDO COOPERATIVISTA" Guillermo Álvarez regresó a CDMX luego de festejar su cumpleaños en Cancún y habló sobre el caos que impera en el Cruz Azul.

"En realidad, todo lo que se tomó como decisión el domingo, platicando personalmente con profesor Pedro Caixinha, hasta al día siguiente fue cuando ya tuvimos todos los detalles de lo que podría ser el trabajo de la semana, para presentar al nuevo responsable del área técnica. Había dejado claro la cita de una conferencia, para la presentación de Robert Dante Siboldi y su grupo de trabajo", declaró el directivo.

Sin embargo, Álvarez Cuevas no aclaró los cargos de quienes encabezaron la presentación del estratega en las instalaciones de La Noria, Víctor Garcés y Alfredo Álvarez, supuestamente los nuevos vicepresidentes. Además, el presidente del club y de la Cooperativa la Cruz Azul dejó al aire los señalamientos del abogado José Luis Nassar, sobre Garcés, quien no contaba con facultades para tomar decisiones al no ser socio cooperativista desde 2011.

"Se dieron algunos otros elementos o declaraciones de carácter jurídico, que no es momento de aclarar. Eso de vicepresidente o no sigue sujeto a interpretación", manifestó tras el regreso de sus vacaciones, las cuales, ya estaban programadas. "Está a situación que hay que aclarar si para ser socio del club se requiere ser socio cooperativista".

Esta noche, "Billy" Álvarez ampliará el panorama sobre la crisis interna del Cruz Azul, en entrevista con Televisa, para continuar con el show mediático que Garcés y Ricardo Peláez protagonizaron hace un par de días, durante una transmisión en vivo de ESPN.