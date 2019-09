¿Habrá nueva película de Harry Potter con elenco original?

Este rumor inició luego de que varios medios informaran que supuestamente Warner Bros se encontraba en planes para llevar a cabo una nueva entrega con Emma Watson, Rupert Grint y Daniel Radcliffe al frente.

Esto luego de que la misma J.K Rowling compartiera un misterioso tuit.

En la imagen, se muestra a blanco y negro de la Dark Mark, el famoso símbolo de la marca de seguidores de Voldemort, acompañada del texto “A veces, la oscuridad surge de los lugares menos esperados”.

El mensaje hace alusión a la obra de teatro de Rowling nombrada Harry Potter and the Cursed Child, que narra lo sucedido después de 19 años de lo ocurrido en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, y cuya puesta en escena fue el 30 de julio de 2016.

Sin embargo, los rumores se desataron, sobre todo debido a que después de su publicación, los espectaculares de la producción de Harry Potter and the Cursed Child en Nueva York, fueron cambiados por otros nuevos diseños creados por la ilustradora Mary GrandPré.

Ella fue la encargada de las portadas de los libros de la saga.

Muchos fans, rumoran que posiblemente Warner Bros. había adquirido los derechos de la obra para llevarla a la pantalla grande, sin embargo, los representantes de Cursed Child han desmentido los rumores a Entertainment Weekly.

En 2017, la misma Rowling negó la existencia de la adaptación de esta obra, además de que actualmente se encuentra trabajando en la tercera producción de Animales Fantásticos.

I know a lot of people are looking for reasons to be cheerful today, but there is NO TRUTH to the rumour about a #CursedChild movie trilogy!