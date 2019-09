No hagamos polémica: Zermeño sobre alzas en tarifas de Simas

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, recriminó hoy lunes al sector privado por las declaraciones que han realizado desde hace días, esto respecto a la posible alza en las tarifas del servicio de agua potable para Torreón.

Luego de una reunión durante este mismo lunes con integrantes de la iniciativa privada y mandos de seguridad, Zermeño señaló que aún no se cuenta con una propuesta formal de alza en las tarifas, pero admitió que le causa "molestia" que existan voces que reclaman por las alzas en los cobros del Simas para 2020, cuando por temas de inflación son "medidas necesarias" en cualquier actividad a nivel nacional.

"¿Por qué hacemos polémica de algo que no existe? No hay nada, ya están diciendo: 'no queremos que aumente nada', ¿qué los empresarios no ajustan los precios de lo que venden, de sus servicios, de sus mercancías? O sea, pues digo, no hagamos polémica de lo que no hay, a mi lo que me molesta es que estén diciendo: 'estamos en contra de las alzas' ¿cuáles alzas?... No hay nada".

Zermeño reiteró que no se ha enviado la propuesta al Congreso Estatal, por lo que llamó a los empresarios de la región a evitar "polémicas", esto en tanto no se conozcan los detalles de la petición que se enviará de parte del Municipio en el tema de las tarifas de agua.

"Ya están haciendo polémica de alzas en las tarifas de agua ¿cuáles alzas? ¿De cuánto va a ser? Si todavía ni siquiera se envía el paquete al Congreso... todo mundo tiene que ajustar sus cosas a la inflación y lo hace el Gobierno Federal, lo hace el Gobierno Estatal y lo hacen los gobiernos municipales, y lo hacen los empresarios, lo hacen ustedes los medios", dijo.