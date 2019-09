Ven potabilizadora como 'mejor opción' contra desabasto y arsénico en el agua

Legisladores federales destacan que la potabilización de agua desde las presas es la "única opción" para combatir el desabasto y evitar el consumo de arsénico desde los pozos.

Lo anterior lo señaló el diputado federal Feliciano Flores Anguiano, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento en el Congreso.

En reciente visita a la ciudad de Torreón, Flores indicó que la Comarca Lagunera por su "situación especial", cuenta con condiciones que dejan la potabilización de agua desde las presas como la "mejor alternativa" para la resolución de problemáticas.

No obstante, recordó que en todo caso se debe priorizar el proyecto para el consumo humano, dejando en segundo o tercer término otras actividades como la ganadería y la agricultura.

"Yo creo que, en base a la problemática que tenemos, tenemos que buscar alternativas de solución, primero no debemos de evitar o limitar el derecho humano al agua, eso es lo principal que debemos de cuidar… el agua para la vida de las personas, el agua para lo indispensable para un ser humano y ya después el agua para la agricultura, para la ganadería, para la pesca, para el turismo, en fin, pero buscar la manera de la captación del agua, la tecnificación, la infraestructura con presupuesto desde luego, porque luego no se puede hacer nada, tratamiento de las aguas que no utilizamos".

Flores Anguiano también señaló que preparan una nueva Ley General de Aguas para el país en 2020, para lo cual presentarán diversos diagnósticos regionales a nivel federal, entre esos diagnósticos precisamente destaca el de la Comarca Lagunera, ya que se tendrá que regular de forma "detallada" el uso del agua obtenida a través de las presas.

Por su parte, el diputado federal Javier Borrego Adame, afirmó que el proyecto de la potabilizadora será de "alto beneficio" para la población urbana y rural, pero a la par de ese proyecto la Comisión Nacional del Agua (Conagua) deberá de mejorar su actuación respecto al uso agrícola y ganadero del recurso.

"Necesitan trabajar mucho más, deben de atenderse esos asuntos también para garantizar un uso adecuado del agua", dijo.

