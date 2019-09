Estancada, denuncia por abuso contra la Policía de Torreón

Sin "avances" se encuentran las denuncias que se interpusieron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Policía de Torreón, esto derivado de una trifulca ocurrida en la colonia Bocanegra durante abril pasado.

Durante tales hechos unas 14 personas, entre ellas tres menores de edad, afirmaron ser víctimas de violencia y abusos por parte de los agentes de seguridad municipal, una joven de 16 años incluso denunció haber sido víctima de tocamientos indebidos de parte de agentes, los hechos quedaron asentados en la queja CNDH/5/2019/263/RQ.

No obstante, la defensa legal de las presuntas víctimas ha informado que la propia CNDH ha incurrido en omisiones respecto a los tiempos y formas de la atención al caso.

"Es increíble que siendo la primer semana de septiembre estén notificando que la queja fue recibida, pasaron casi cinco meses desde que ocurrieron los hechos y a penas avisan que van a revisar el caso... No sirve de nada que se denuncien hechos así cuando la justicia tarda tanto en llegar, mientras los agentes de la Policía Municipal que cometieron esos actos siguen trabajando, a ellos no les han notificado nada porque no se avanza en la Comisión Nacional de Derechos Humanos", reclama José Luis García Salazar, representante legal de los denunciantes.

García Salazar además hace énfasis en que dicha queja se reduce solamente a la denuncia de abuso sexual de parte de los agentes de la Policía de Torreón, siendo "inusual y grave" que las inconformidades de las otras 13 personas sean omitidas.

"Es ilegal, es muy delicado y por eso estamos haciendo este llamado, a que las autoridades federales hagan su parte y de verdad hagan algo por los derechos humanos de las personas... estamos hablando de una jovencita que abusaron, pero también de otras trece personas que golpearon y detuvieron indebidamente".

García además recordó que el caso se encuentra también en proceso ante la Fiscalía del Estado de Coahuila y la propia Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), pero tampoco se han registrado resoluciones al respecto.

