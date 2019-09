It 2 flota hasta el primer lugar

Pennywise conquistó las salas de cine durante este fin de semana porque It: chapter two, la cual es producida por Warner Brothers, arrasó fácilmente con un estreno de 91 millones de dólares en Estados Unidos y con 94 millones de dólares de manera global alcanzando los 195 millones de dólares, de acuerdo con Variety.

A pesar de que la cinta no logró alcanzar a su antecesora, la cual logró más de 100 millones de dólares en su estreno, esta cifra le bastó a Jeff Goldstein, presidente de WB, para sentirse satisfecho con el trabajo del director Andy Gosltein.

La secuela, protagonizada por James McAvoy y Bill Skarsgard no logró convencer a los críticos como la primera pues, de acuerdo con Rotten Tomatoes, obtuvo un 64 de 100, mientras que It un 87 sobre 100.

El segundo lugar en la taquilla estuvo muy por debajo de la película de terror y fue la cinta protagonizada por Gerard Butler, Angel has fallen, la cual recaudó 6 millones de dólares en su tercera semana en taquillas.

El tercer lugar fue para la comedia Good boys, con poco más de 5.4 millones y sorpresivamente aún se escucha el rugido de un rey, pues detrás, en el cuarto lugar, se encuentra el live action de Disney dirigido por Jon Feavreu, The lion King, que logró recaudar poco más de 4.2 millones en su octava semana en salas. En el quinto puesto quedó la cinta de Sony Overcomer, que en su tercera semana logró recaudar 3.7 millones de dólares. The Peanut Butter Falcon de Roadside quedó en sexto con 2.2 millones.

Fast & Furious Presents Hobbs & Shaw, ocupó el sexto lugar con 3,7 millones (15,7 millones internacional). En el séptimo sitio se encuentra The Peanut Butter Falcon, 2,3 millones.

Scary Stories to Tell in the Dark, en el octavo con 2,3 millones (701.000 internacional). El noveno es para Ready or Not, 2,2 millones (2,3 millones internacional). Y Dora and the Lost City of Gold, debutó en el décimo lugar con 2,2 millones (2,3 millones internacional).