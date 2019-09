Cuando Camilo Sesto cantó en Torreón

A diferencia de cantantes españoles como Raphael o Joaquín Sabina, Camilo Sesto no visitó en muchas ocasiones la Comarca Lagunera.

El fallecido cantante estuvo en el Campestre de Torreón el 21 de mayo de 1976. El Siglo de Torreón publicó varias notas sobre la estadía de Camilo en la región.

"Camilo Sesto, el más popular de los cantantes hispanos del momento, se presentará en el escenario del Campestre de Torreón, el próximo viernes 21 de mayo para interpretar al público de Hoyo 19 sus más exitosas melodías que él ha llevado al éxito rotundo, canciones como Quieres ser mi amante, Algo de mi; su primer hit, Amor, amar y otras muchas que harán de la presentación de Camilo Sesto un verdadero triunfo artístico para Campestre Torreón", informaba este diario en su edición del 16 de mayo de ese mismo año. María de la Vega, fanática de Camilo, dijo a este diario que ella es tuvo en ese recital, lo calificó de, "hermoso".

"En ese tiempo yo tenía 20 años de edad, fue maravilloso ese show. Camilo, en ese entonces, era una gran estrella y lo siguió siendo hasta su último día de vida. Camilo se veía guapísimo y cantó muchas canciones", recordó emocionada.

El día 23 de mayo, también del 76, El Siglo de Torreón publicó una fotografía en la que Sesto aparece al bajar de un aerotaxi que lo traslado de Piedras Negras a Torreón.

"El famoso cantante de moda, Camilo Sesto, viajó feliz de la vida con su grupo de acompañamiento en una de las modernas naves de Aerotaxis Inmediatos de La Laguna, S.A., quien lo trasladó a la ciudad de Piedras Negras para sus presentaciones, regresándolo a Torreón para actuar ante el público de la Comarca Lagunera", se lee al pie de la imagen.

Otra de sus seguidoras laguneras, Guadalupe Frías, recordó que también se presentó en la ciudad en el Club de Leones.

Si hay alguien que se encuentra muy mal por la partida de Camilo Sesto esa es Lucía Méndez. La actriz y cantante fue una gran amiga de Camilo. En un audio compartido vía Whatsapp, ella manifestó su sentir.

"La verdad me ha dolido muchísimo la muerte de Camilo Sesto. De verdad que mis recuerdos, mis canciones, los momentos en que estuve en su casa, cuando cocinaba él que era maravilloso anfitrión, tomar vino, componiéndome Atada a nada en un servilleta".

Méndez dijo que le duele mucho que ya no verá a Camilo, tal y como le ocurrió cuando falleció Juan Gabriel.

"Juan Gabriel admiraba a Camilo y Juan Gabriel iba subiendo y subiendo, pero él lo admiraba mucho, o sea era algo fuera de serie. ¿Qué ya no lo voy a ver?, pues no, ya no lo voy a ver, y sí me duele, sí me duele mucho, así como me dolió Juan Gabriel".

La intérprete de Amor de nadie recordó el tiempo que compartieron juntos y agregó que: "está muy triste mi corazón".

Ayer, reconocidos exponentes de la balada latina, como Ricardo Montaner, Yuri, Aleks Syntek o Carlos Baute, se despidieron del fallecido cantante español Camilo Sesto, un ícono que, como dice su canción, tuvo el viento a su favor para hallar en Latinoamérica su mayor tarima para enamorar a miles.

Camilo Blanes Cortés (Alcoy, Alicante, este de España, 1946), verdadero nombre del artista, falleció la madrugada de este domingo en Madrid a los 72 años a causa de complicaciones renales que deterioraron su estado físico en forma importante.

El cantante y compositor es recordado como toda una estrella de larga y exitosa carrera en la que vendió millones de discos -fue el primer cantante español que logró el disco de platino-, registró más de 340 obras y publicó 40 álbumes con los que consiguió cincuenta 'números 1' en distintos países a ambos lados del Atlántico.

Esta pérdida ha dejado a millones de fans de ambos lados del Atlántico huérfanos, pero al mismo tiempo dueños de un fabuloso tesoro de canciones de un género en peligro que varios cantantes latinoamericanos han heredado, ahora con ausencia de su precursor.

Precisamente una vez conocida la noticia del fallecimiento de la superestrella de los años 70, el argentino-venezolano Ricardo Montaner, uno de los más destacados baladistas de los últimos años, deseó "PAZ" al ícono español.

En su perfil de la red social Twitter, aseguró que el intérprete de éxitos como Vivir así es morir de amor o Fresa Salvaje es "de aquellos que son inmortales".

También por el mismo medio, Yuri calificó su partida de "terrible noticia" y dedicó un "hasta siempre, maestro" al artista de inconfundible voz y marcado talento para la composición.

"Gracias por tanto arte", le dedicó, por su parte, en Twitter la cantautora de origen argentino Chenoa.

Aleks Syntek, miembro de las nuevas generaciones que aún apuestan por la balada, agradeció al músico español por "compartir" su talento y aseguró que espera que descanse en paz.

El también compositor y cantante venezolano Carlos Baute no dudó en asegurar que "siempre estará su privilegiada voz y temazos" entre sus seguidores, con el "gran legado musical" que dejó en la región.

Y es que con más de 40 producciones discográficas, Sesto mantuvo una estrecha relación con Latinoamérica, donde varias generaciones estuvieron influidas por su música que todavía suena, ahora como homenaje este domingo, a través de las radios y televisoras locales.

Justamente en esta parte del mundo, Sesto encontró su único amor, la mexicana Lourdes Ornelas.

De ella, vio florecer su descendencia con su primer y único hijo, Camilo Blanes Jr., quien aún reside en Ciudad de México.

Durante la carrera del cantante se habló de relaciones con Andrea Bronston o Maribel Martín, pero solo se supo con certeza de una mujer que ocupó su corazón por un breve tiempo, la mexicana Ornelas.

Sin embargo, su relación no prosperó luego de que, como ella confesara más adelante, fuera separada con presiones de su hijo aún pequeño.

Sesto logró que se le reconociera legalmente la paternidad de Camilo Jr., que finalmente se llevó a vivir con él a España, sin el permiso de la madre. Aquel fue uno de los episodios más controvertidos de su historia personal.

De la misma manera, Latinoamérica también fue escenario de su relación profesional más fructífera, la que mantuvo por décadas con la cantante dominicana Ángela Carrasco (1952), quien alcanzó plena fama en España en 1975 por su papel de María Magdalena en el musical Jesucristo Superstar, protagonizado por Sesto.

Él mismo la eligió para ese papel y así comenzó su trabajo conjunto, que se materializó con el lanzamiento de Carrasco de No, no hay nadie más y Si te vas, de la autoría de Sesto, que también compuso para ella más éxitos como Amigo mío, cuenta conmigo, Quererte a ti o ¿Qué pasará mañana?.

Carrasco y Sesto realizaron varias giras por Latinoamérica y Estados Unidos, convirtiéndose en el dueto más famoso de habla hispana en esos años.

Alrededor del mundo, también relucieron otras condolencias de artistas, famosos y de los medios de comunicación, mezclados con emotivos tuits de personas que en su recuerdo han enlazado letras y versos completos de sus famosas canciones, como Jamás, Melina o Quieres ser mi amante, con su propia vida.

Raphael, otro intérprete de su generación que se ha despedido con una foto de los dos, ambos veinteañeros, y lo ha elevado a "ídolo indiscutible y una de las voces más importantes de la música de España y Latinoamérica".

También se hicieron eco del fallecimiento los españoles Rosana, Pancho Varona, David Bustamante, Manu Tenorio, Isabel Pantoja o Pastora Soler.

En México, el grupo Pandora, que hizo el cover de una de las canciones de Camilo Sesto: Jamás, en voz de Mayte Lascuráin hace énfasis en el valor de su aportación musical.

"Yo no lo conocí pero era gran fan de él, me gustaba muchísimo, creo que sus canciones eran maravillosas, lograba eso que llaman 'la difícil sencillez'. Qué pena que haya muerto", dijo la cantante.

En 2018, Camilo Sesto lanzó su último disco: Camilo Sinfónico, en donde incluyó las voces de grandes artistas como Mónica Naranjo, quien también le dedicó unas palabras con el video de su versión de Vivir así es morir de amor.

"Amado amigo.... admirado maestro.... Muchos medios me han llamado hoy (ayer) para decir unas palabras... y hay algo que quiero decir... por favor, aprovechad el tiempo cuando artistas están en la tierra para darles vuestro cariño... se lo merecen…".