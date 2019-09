El actor Eugenio Derbez promociona la cinta de Dora en Ciudad de México

Eugenio Derbez, quien en los últimos años ha sobresalido en Hollywood como actor y productor en diversas historias, dijo que su propósito ha sido realizar películas que dignifiquen a los latinos.

Durante su paso por la alfombra verde con motivo de la premier de la película Dora y la ciudad perdida, en la que interpreta a "Alejandro", en la que además funge como uno de los productores ejecutivos, comentó que participar como productor en filmes y series de Estados Unidos, le permite tener un mejor control de lo que quiere hacer.

"Siempre he tratado de hacer películas que dignifiquen a los latinos en Estados Unidos.

Esta vez mi tarea fue cuidar lo latino, cuidar que la parte en español no tuviera errores, pues muchas veces vemos películas americanas que retratan a meseros de restaurantes mexicanos que no hablan así o que en el fondo se ve a alguien bailando flamenco".

Consideró que Dora y la ciudad perdida, en la que también actúan Eva Longoria, Benicio del Toro, Madelyn Miranda, Isela Vega, Michael Peña y Adriana Barraza, entre otros, es importante porque le da pantalla a los latinos, sobre todo en una época en la que son perseguidos en el país vecino del norte.

"Allá nos ven como criminales y violadores, por lo que es fundamental que salga una historia que hable bien de ellos.

En este caso, la heroína es latina y les envía un mensaje positivo, sobre todo a los niños que viven allá y que no hablan español porque los bullean por ser mexicanos o morenitos".

Eugenio Derbez desea que los infantes sientan que es correcto y aceptado hablar en español.

"Que está bien ser morenito y ser latino, lo cual es un gran apapacho para ellos".

Tras admitir que en varias ocasiones ha sido discriminado en Estados Unidos, destacó que también trata de apoyar a los latinos o mexicanos que quieren destacar allá.

"Me costó mucho trabajo llegar a donde estoy y no me gusta ser envidioso. Si le puedo ahorrar trabajo a algún compañero, si puedo ayudarle en algo, lo hago.

Hay tanto talento en México que trato de jalarme a comediantes de mi país.

Es una manera de apoyar a mis amigos y a mi gente".

Dora y la ciudad perdida tuvo locaciones en Australia. Resaltó que fue duro trabajar allá debido a las condiciones de la jungla en que se desarrollaron la mayoría de las escenas.

Sin embargo, también fue maravilloso porque estuvo durante cuatro meses y medio con su esposa Alessandra Rosaldo y su hija Aitana con poca comunicación al resto del mundo.

"Estábamos lejos y desconectados, sin celular, sin internet.

Además, el cambio de horario es muy diferente al de acá y nadie nos molestaba, éramos una familia normal. Mi esposa decía que no me compartía con nadie, que allá nadie me conocía, que llegaba a la casa temprano y no salía de nuevo".

Eugenio Derbez estuvo presente la mañana de ayer durante la premiere del filme Dora y la ciudad perdida acompañado por la protagonista Isabela Moner (Dora) y el director James Bobin.

Eugenio llegó con todo y jungla a México.

Al interior de la plaza Parque Toreo se instaló una alfombra verde para recibir a los histriones; la historia llegará a los cines mexicanos el próximo 13 de septiembre.

Acompañado por su hijo, Vadhir Derbez, Eugenio reiteró su papel como latino en la industria hollywoodense representando a su natal México en tiempos de cambio.

Para festejar al estilo mexicano les tenían una sorpresa preparada a Derbez, Moner y Bobin.

De una caja de madera, al final de la alfombra, las celebridades sacaron tres sombreros de charro y fueron sorprendidos con un mariachi que interpretó el tema de Dora la exploradora.

A la premiere también se dio cita la otra familia de Eugenio, o mejor dicho de "Ludovico Peluche".

Los actores Luis Manuel Ávila (Júnior), Miguel Pérez (Ludoviquito) y Bárbara Torres (Excelsa) llegaron para acompañar a Eugenio en la proyección y recordaron cómo aprendieron de él durante la época de La familia P.Luche.

Eugenio Derbez adelantó que como parte del proyecto de Los tres tenores tratará de cantar.

Aunque no entró en detalles el mexicano explicó durante la premier de la cinta Dora y la ciudad perdida que la próxima película de la que se ha hablado desde 2018 va por buen camino.

"(Está) en desarrollo pero va muy bien.

Es comedia, es como una especie de sátira de Pavarotti, Carreras y Plácido Domingo pero está muy buena", aseguró.

"Todavía no tenemos casting pero queremos nombres muy grandes".

