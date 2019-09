Denuncian maltratos en Instituto de la Mujer de Lerdo

Personal del Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de Lerdo, denunció malos tratos por parte de la titular Beatriz Galván; la directora dice que siempre ha tratado a los trabajadores con respeto.

El Siglo de Torreón contactó a empleadas del lugar para conocer el ambiente laboral que guarda el instituto dedicado a prevenir y atender la violencia contra las mujeres.

Bajo el anonimato, por temor a represalias, dijeron haber sido víctimas de malos tratos y que incluso, algunas usuarias han sido testigos de episodios lamentables, donde presuntamente Galván hace uso de palabras altisonantes.

"A nosotras nos daba mucho coraje y vergüenza que las usuarias escucharan cómo gritaba (la directora) y decía: ¡Chin… m… les pido algo y no lo hacen! Se exhibía, le gustaba mucho que la gente escuchara. Incluso una usuaria dijo: ¿Esa es la directora? Y mejor se retiró", narró una de las trabajadoras.

Otra más dijo que presenciaron cuando discutió con el intendente, un señor de avanzada edad que tiene un padecimiento, "le dijo 'gato' y el señor le respondió que si se trataba de eso entonces todos eran unos gatos porque trabajaban para alguien más".

"Me sorprendió que repitiera porque no es nada organizada, no sabe hacer un plan de trabajo, con nosotros se porta mal, porque cuando ella anda enojada quiere reventar a todos y hasta malas palabras dice", comentó otra trabajadora.

El personal dijo sentirse "decepcionado" de la decisión tomada por Homero Martínez de ratificar a Galván, pues además de los malos tratos recibidos, su preparación en el tema de género es casi nula, lo que ocasiona que la atención a las usuarias sea deficiente.

Pidieron que se hiciera además una auditoría al manejo de recursos porque aseguran que no han sido bien aplicados.

Consultada al respecto, Beatriz Galván dijo que "esa es una mentira y sería inclusive preguntarle al personal, yo ignoro la situación, ahí se les ha tratado con respeto, igualdad, sororidad y siempre buscando el fin para todas seguir trabajando en armonía, ignoro el motivo por qué ese comentario".

Comentó que como en cualquier trabajo, hay reglas y obligaciones, pero siempre ha respetado sus derechos humanos porque, "como mujeres luchamos por erradicar y prevenir la violencia y como que esos comentarios no suenan con mucha concordancia, pero yo he tratado de conducirme bien", dijo.

La titular del Instituto de la Mujer reiteró que "no existe esa problemática, pero usted me dice lo contrario, ¿qué le puedo decir? (...) ojalá que el personal se sincerara conmigo que dijeran efectivamente me siento violentada".

Las declaraciones se dan una semana después de que asociaciones civiles locales, estatales y nacionales, se pronunciaran en contra de la ratificación de Galván, quien en una entrevista aceptó no haber leído el resolutivo de la Alerta de Violencia de Género.