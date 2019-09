Menos del 4 % de la población tiene un testamento registrado

Se estima que en México menos del 4 por ciento de la población tiene un testamento registrado, por lo que es importante que las familias aprovechen la campaña "Septiembre, mes del Testamento".

Pese a que el 76 por ciento de los mexicanos está consciente de la importancia de contar con este documento para proteger el patrimonio de su familia, hasta el momento pocos son los previsores en el país.

De acuerdo a un comunicado de prensa, la firma Lamudi.com.mx explica los aspectos fundamentales de este trámite, particularmente en el caso de bienes inmuebles.

La Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación reveló que en México menos del 4 por ciento de la población cuenta ya con un testamento registrado, por lo que el nicho de oportunidad para notarios es muy amplio, así como el de promover con mayor fuerza las bondades de prevenir cualquier tipo de eventualidad.

Con base a una encuesta realizada por el Gabinete y Comunicación Estratégica, se registró que el 76 por ciento de los mexicanos está consciente de la importancia de contar con este documento para evitar problemas y disputas entre familiares. También arrojó que el 85 por ciento considera que el trámite es accesible y el 26 por ciento señala que, en caso de no haber un testamento, se respetaría la voluntad de la persona fallecida.

Se destacó que el Gobierno federal en coordinación con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, los Estados y sus Colegios Estatales, dan facilidades a la ciudadanía en el otorgamiento de testamentos durante el mes de septiembre de cada año, reduciendo los costos establecidos por los aranceles correspondientes en cada estado de la República. El rango de precios va de 1,500 a 3 mil pesos, aproximadamente.

Muchos en estos momentos nunca han pensado en las consecuencias de no ser previsor ante cualquier eventualidad que se presente, por lo que no han considerado aún los riesgos que se tienen si se muere intestado.

De acuerdo con especialistas notariales estas son las principales consecuencias de intestar bienes inmuebles: 1) no se puede disponer de ellos de manera directa e inmediata, es decir, no se pueden vender o enajenar bajo ningún título, 2) no se pueden rentar ni dar en garantía si no se ha realizado previamente la tramitación de la sucesión intestamentaria, lo que sin duda constituye un riesgo patrimonial para los derechohabientes de la persona fallecida y 3) la tramitación de la sucesión legítima o intestamentaria en un juzgado civil o familiar, encareciendo de entrada los costos por ello, ya que requiere de los servicios profesionales de un abogado en la materia.

El especialista dijo que dicho procedimiento es, desde luego, más largo, costoso y desgastante para la familia además de que en este proceso legal quien decidirá quienes serán los herederos es el juez, mientras que al hacer un testamento quien decide libremente es el testador.