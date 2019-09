Harold Torres aprende a usar armas para serie

Por más de una semana, Harold Torres entrenó con militares para entender los códigos, uso de armas y hasta la forma de marchar para su personaje en la serie Zero, zero, zero, presentada en el Festival de Venecia.

La producción, basada en el libro de Roberto Saviano (Gomorra), muestra el tren de la cocaína que hay entre Italia, Marruecos, Estados Unidos y México. "Se verá cómo hay una relación directa o indirecta, todo el tiempo, en el mundo sobre eso. Hay campañas apoyadas por la drogas, pone en tela de juicio quienes son los buenos o malos y México se va a ver retratado con este caos, esta mezcla de cosas", apunta el histrión a desde aquella ciudad italiana. Zero, zero, zero, de Amazon Prime Video y para su capítulo México, se rodó en locaciones de la capital, el Estado de México y Veracruz. En julio del año pasado un video que mostraba a un comando rodeando un autobús en calles del municipio de Nezahualcóyotl se hizo viral, pensando era un ataque real, cuando realmente era una de las secuencias. Noé Hernández (Miss Bala) y Diego Cataño (Narcos) integran un comando militar que primero combatían a la mafia y terminan por sumarse. "El personaje es un militar con inclinación religiosa y comienza a tener problemas, se da cuenta que pasan muchas cosas ahí", expresa el actor de Colosio, el asesinato. "Es una producción con mucha acción, filmamos en un barco en Veracruz, hay helicópteros, Saviano hizo una investigación dura", detalla. Stefano Sollima (Sicario) y Pablo Trapero (El clan) son los directores del producto que estrenaría a inicios de 2020 en plataforma digital.