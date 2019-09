Emotiva presentación de Maradona como técnico de Gimnasia

Diego Armando Maradona fue presentado como nuevo director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

En emotivo momento, bien organizado, Maradona llegó en un carrito al centro de la cancha del estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata y la afición lo recibió con una lluvia de aplausos y cánticos. Además de los hinchas del Gimnasia, aficionados de varios equipos compraron boletos para entrar a ver la presentación.

"¡Diego, Diego, Diego!", cantó la gente, mientras que el astro daba su mensaje inicial: "No soy un mago. A mí me gusta trabajar. Hay que ser inteligentes para ganar los partidos. Les doy mi compromiso que voy a venir a todos los entrenamientos, no como dice algún periodista. Y a los jugadores, el que no entrena o no corre, ¡no juega!".

Diego Armando Maradona asume la dirección técnica de Gimnasia en el último puesto de la Super Liga de Argentina, con serios problemas de descanso.

Viene de dirigir por un año a los Dorados de Sinaloa de la Liga de Ascenso en México, en donde llegó en dos ocasiones a la final.