Donald Trump promete más de 800 km de muro para finales de 2020

"Estamos construyendo el muro, y lo estamos haciendo de una forma expedita", afirmó en un video publicado en su cuenta de Twitter, en el que explicó que se está colocando donde "la Patrulla Fronteriza más lo quiere".

Criticó a los medios de comunicación por no dar a conocer información sobre los avances en este tema y aseguró que "para finales del año que viene tendremos cerca de 500 millas [804.7 km] de muro".

El mandatario aprovechó para fustigar a los demócratas por rechazar la construcción del muro en la frontera con México y dijo que por eso "estamos tomando dinero de todas partes… el Ejército ha dado un paso al frente y han hecho un trabajo fantástico".

Detalló que el muro "renovado", y el "nuevo" que se está construyendo "con 30 pies [9 metros] de altura", está teniendo "un impacto tremendo" al facilitar la labor de la Patrulla Fronteriza. Según el mandatario, Estados Unidos ha sacado "a miles de miembros de pandillas. Los hemos sacado. No los queremos en nuestro país".

La publicación se da a conocer después de que la semana pasada el Departamento de Defensa avalara el uso de 3 mil 600 millones de dólares de fondos de proyectos de construcción militar para erigir 280 kilómetros de muro.

