Está muy triste mi corazón: Lucía Méndez

Si hay alguien se encuentra muy mal por la partida de Camilo Sesto, es Lucía Méndez. La actriz y cantante fue una gran amiga de Camilo. En un audio compartido vía Whatsapp, ella manifestó su sentir.

"La verdad me ha dolido muchísimo la muerte de Camilo Sesto. De verdad que mis recuerdos, mis canciones, los momentos en que estuve en su casa, cuando cocinaba él, que era maravilloso anfitrión, tomar vino, componiéndome Atada a nada en un servilleta”.

Méndez dijo que le duele mucho que ya no verá a Camilo, tal y como le ocurrió cuando falleció Juan Gabriel.

“Juan Gabriel admiraba a Camilo y Juan Gabriel iba subiendo y subiendo, pero él lo admiraba mucho, o sea era algo fuera de serie. ¿Qué ya no lo voy a ver?, pues no, ya no lo voy a ver, y sí me duele, sí me duele mucho, así como me dolió Juan Gabriel”.

La intérprete de Amor de nadie recordó el tiempo que compartieron juntos y agregó que, “está muy triste mi corazón”.