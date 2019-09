Eugenia León dedica presentación en Bellas Artes a Francisco Toledo

La imponente presentación de la cantante Eugenia León fue dedicada al maestro Francisco Toledo, a quién le cantó el tema "No volveré" en una versión a capela, junto a todos sus músicos invitados, que con ayuda del público se rindió un homenaje que hizo llorar a varios de los presentes.

La tarde lluviosa que vivió la Ciudad de México, sería el preludio de una noche mágica, en donde su voz hizo estremecer el lugar y puso a todos los presentes la piel chinita.

La intérprete salió al escenario a las 19:00 horas, con el tema "A los cuatro vientos" y luciendo un vestido blanco, siguió con "Piensa en mí", "El gavilán", "Mi funeral", "Te hubieras ido antes", entre otras.

No se necesitaba mayor producción escénica ante la imponente belleza del Palacio Bellas Artes, que con sus acabados en mármol, hacía que la noche se llenara de glamour y zozobra por la emoción del momento.

Una pantalla proyectaba diferentes videos, que enfatizaban las interpretaciones de la mexicana, como en el tema "El corrido del caballo blanco", en el que se pudo ver un video sobre "La bestia", el tren de carga que transporta a miles de indocumentados cruzar del sur de México a la frontera de Estados Unidos.

"Eres hermosa", "Eres grande", "Eugenia la reina", "Te amamos", fueron algunas frases que el público le gritaba, mientras que la cantante les respondía con una sonrisa y un gracias, mientras iniciaba su siguiente canción.

Al ritmo del acordeón cantó, "Me caí de la nube", llenado de euforia el lugar, mientras que con la marimba "Nandayapa" y la banda sinaloense "Mandarinizima" interpretó temas como "No sé cómo irme", "Compadécete", "Ánimas que no amanezca" y otras.

Con un cambió de vestuario, luciendo ahora un vestido negro con estampados de color rojo en la parte inferior, la cantante volvió a sorprender a su audiencia con la presencia del mariachi "Sonidos de América", con quienes interpretó, "No me amenaces", "Qué bonita es mi tierra", "Frente a frente", "La bruja", y "Ella".

Con más de cuatro décadas de trayectoria musical, la cantante que se ha entregado a la música mexicana, después del conmovedor tema de "No volveré", volvió al escenario y cerro la gala con "Sigo siendo el rey".